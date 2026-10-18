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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Acumulado de la Liga 1 2026: así va la clasificación anual con resultados de fecha 12 del Clausura

A continuación puedes revisar cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 mientras se viene disputando la fecha 12 del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
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La Liga 1 2026 está de candela, con varios equipos luchando por el título del Torneo Clausura. Conoce cómo se va moviendo la tabla acumulada, clave en la lucha por entrar a los playoffs, además de definir los clasificados a torneos internacionales y los condenados al descenso.

Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula tiene los días contados en Universitario: al menos que suceda un factor clave

Acumulado de la Liga 1 2026

Consulta cómo se va moviendo la tabla acumulada en plena disputa de la jornada 12 del Torneo Clausura:

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima292962
2Universitario281250
3FBC Melgar291850
4Deportivo Garcilaso291248
5Los Chankas29-846
6Cusco FC29045
7Cienciano28844
8Alianza Atlético28743
9Sporting Cristal28941
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II29-838
12Sport Boys29-134
13Atlético Grau29-533
14Comerciantes Unidos28-331
15FC Cajamarca28-1126
16ADT29-1425
17CD Moquegua28-1925
18UTC28-1910
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1
  • *CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026
  • *CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sport Huancayo12525
2Sporting Cristal111122
3Juan Pablo II121022
4FBC Melgar12922
5Deportivo Garcilaso12922
6Alianza Lima12722
7Alianza Atlético11522
8Universitario11321
9Sport Boys12318
10Cusco FC12318
11Atlético Grau12-117
12Los Chankas12-1212
13Cienciano11-411
14FC Cajamarca11-611
15Comerciantes Unidos11-110
16CD Moquegua11-127
17ADT12-156
18UTC*11-14-3
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA

Programación fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

  • Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | Estadio IPD de Huancayo
  • Los Chankas 2-1 ADT | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Sábado 17 de octubre

  • Juan Pablo II 2-0 Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
  • FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 18 de octubre

  • 11:00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 13:15 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15:30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo
  • 18:30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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