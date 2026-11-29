Sport Huancayo y Universitario de Deportes empataron 0-0 por la primera semifinal de la Liga 1 2026 y decidieron al ganador en el Estadio Monumental. Sin embargo, ambas escuadras sufrieron expulsiones: dos para el Rojo Matador y una para los cremas .

Al final del encuentro, el entrenador Fabián Bustos señaló en conferencia de prensa que ellos merecieron ganar porque intentaron más. Palabras que no fueron bien recibidas por el estratega de Sport Huancayo, quien alzó su voz de protesta en conferencia de prensa.

¿Qué dijo el DT de Sport Huancayo sobre Fabián Bustos?

"Con respecto a que el entrenador dijo eso. Díganme, ¿qué jugada de gol tuvo la 'U'? Si ustedes se acuerdan, ¿alguna pelota que sacó Zamudio? Jugamos con 60 minutos con un hombre menos. Eso lo voy a repasar porque es lo que me toca hacer como entrenador, pero por lo que recuerdo no creo que hayan atacado. Pero bueno, es la palabra de su entrenador", empezó declarando Richard Pellejero.

Luego, se refirió a las expulsiones de Piero Magallanes y Daniel Poroso y confesó que sus compañeros le dijeron que sí eran faltas para tarjeta roja y que el árbitro no incidió en el resultado.

"Con respecto al árbitro, como dije recién, se pueden equivocar para un lado y para el otro. Mis compañeros me dijeron que las expulsiones fueron bien expulsados, tanto Porozo como Magallanes. No tengo dudas. Después puede haber habido una falta a favor o en contra, pero no incidió en el resultado", expresó el estratega del Rojo Matador.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo?

La semifinal de vuelta entre Universitario vs Sport Huancayo se llevará a cabo este viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.