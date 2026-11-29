Universitario de Deportes logró un importante empate en su visita a Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1. Ahora, los cremas tendrán que enfocarse en recibir al Rojo Matador en el Estadio Monumental, donde buscarán un triunfo ante su gente que les permita clasificar a la final del campeonato peruano, instancia en la que Alianza Lima espera rival. Por ello, en esta nota revisamos la fecha, el horario y los canales para que no te pierdas este partidazo.

PUEDES VER: Emelec de Ecuador deberá pagar fuerte dinero a Christian Cueva tras su paso por la Liga Pro

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo la semifinal de vuelta de la Liga 1?

De acuerdo con la programación, este encuentro se llevará a cabo este viernes 4 de diciembre, en el Estadio Monumental que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo la semifinal de vuelta de la Liga 1?

Este partido está se podrá seguir desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, no te preocupes, Diario Líbero te trae los horarios para otros países.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8.30 p. m.

8.30 p. m. Estados Unidos (Chicago): 7.30 p. m.

7.30 p. m. Estados Unidos (Denver): 6.30 p. m.

6.30 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p. m.

5.30 p. m. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.

10.30 p. m. España: 2.30 a. m. del sábado 5 de diciembre.

Universitario recibirá la visita de Sport Huancayo. Foto: Liga 1

Canal para ver Universitario vs Sport Huancayo

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por las semifinales de vuelta de la Liga 1 2026 se podrá ver a través de L1 MAX. La señal estará disponible en Movistar TV (14 SD y 714 HD), DirecTV (604 SD y 1604 HD), Claro TV (10 SD y 510 HD) y Best Cable (canal 12). Además, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming por L1 Play, DGO y Movistar TV App. Recuerda que Diario Líbero te llevará el minuto a minuto.

¿Cuándo se juega la final de la Liga 1?

La final nacional de la Liga 1 2026 se definirá en dos encuentros, programados entre el martes 8 y el domingo 13 de diciembre. El partido de ida se disputará el 8 de diciembre en el estadio del equipo que consiga avanzar desde las semifinales, mientras que la vuelta tendrá lugar el domingo 13 en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima ejercerá como local.