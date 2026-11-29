Universitario de Deportes y Sport Huancayo definirán el pase a la final de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Luego de haberse visto las caras en el IPD de la ciudad 'Incontrastable', el elenco crema buscará seguir en carrera en su propia cancha y con toda su hinchada. Te contamos qué resultados necesita el elenco de Fabián Bustos para avanzar de ronda.

Todo se decidirá el próximo viernes 4 de diciembre en un partido que promete muchas emociones. Los merengues tienen la obligación de ganar para enfrentar a Alianza Lima en una final a doble encuentro y luchar por el anhelado tetracampeonato del fútbol peruano, aunque al frente tendrá al 'Rojo Matador' que no se la pondrá fácil.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a la final de la Liga 1?

Primero descartaremos el resultado que lo eliminará de la lucha por la Liga 1. Como es previsible, si Universitario de Deportes pierde por cualquier marcador, ya sea por diferencia de uno o dos goles, quedará fuera del campeonato nacional producto del resultado obtenido en la ida.

Un empate tampoco lo clasificará, ya que en la primera semifinal también quedaron igualados. Si todo persiste como está, habrá definición por penales. El único resultado que clasificará a la 'U' es la victoria, sea por el marcador que sea . Con un triunfo, el cuadro dirigido por Fabián Bustos sacará boleto para enfrentar a Alianza Lima.

Universitario buscará sellar su clasificación en el Monumental.

¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido de vuelta entre Universitario vs. Sport Huancayo iniciará a las 8.30 p. m. del viernes 4 de diciembre y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX, canal que podrás sintonizar mediante la señal de DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos la mejor cobertura con todas las incidencias y videos de las mejores jugadas.