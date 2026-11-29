Universitario de Deportes afrontará un encuentro crucial ante Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1. Previo al duelo, el técnico crema se pronunció sobre las ausencias que presenta su equipo, especialmente las de César Inga y Gianluca Lapadula, dos bajas importantes en su esquema. Ante ello, el estratega argentino no dudó en señalar que no llegan en igualdad de condiciones respecto a sus rivales. Sin embargo, aseguró que saldrán con todo en busca del triunfo.

Fabián Bustos, DT de Universitario, rotundo sobre partido ante Sport Huancayo

En conversación con L1 Max, Bustos lamentó no poder contar con estos dos jugadores, aunque resaltó que no es excusa para no ir a buscar el partido.

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"No tengo a César, que no está al cien. Y es una, la verdad, una baja. Lapadula tampoco está al cien. Lamentablemente, nos tocaron esos momentos de lesiones; uno no las elige. Son dos jugadores importantes y titulares para nosotros. Ellos están completos, nosotros no, pero no es excusa ."

Por otro lado, manifestó que lo que busca de Universitario es un encuentro intenso y agresivo para conseguir pasar a la final de la Liga 1. " Lo que busco es hacer un equipo intenso, agresivo, firme, sólido, que consiga pasar la fase . Porque, en realidad, el torneo ya terminó y esto es un mata-mata de 180, se decía que hoy creo que ya son casi 200 minutos, donde se van a jugar la mitad acá y la mitad en casa".

De esta manera, el técnico argentino reconoció que Universitario no llega en igualdad de condiciones debido a las bajas de César Inga y Gianluca Lapadula, pero dejó en claro que no utilizará las ausencias como excusa. Asimismo, remarcó que su equipo deberá mostrar intensidad, solidez y agresividad en ambos encuentros para superar a Sport Huancayo y conseguir el boleto a la final de la Liga 1.

Canal para ver Universitario vs Sport Huancayo

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1 2026 se podrá ver a través de L1 MAX. La señal estará disponible en Movistar TV (14 SD y 714 HD), DirecTV (604 SD y 1604 HD), Claro TV (10 SD y 510 HD) y Best Cable (canal 12). Además, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming por L1 Play, DGO y Movistar TV App. Recuerda que Diario Líbero te llevará el minuto a minuto.