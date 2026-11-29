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Sinuano Día de HOY, domingo 29 de noviembre EN VIVO: resultados del sorteo y números ganadores
Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 29 de noviembre EN VIVO y conoce cuáles serán los números ganadores del popular chance.
Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 29 de noviembre de 2026 y descubre qué números salieron ganadores en el último sorteo. Sigue la transmisión EN VIVO, verifica tu jugada y conoce todos los detalles del popular chance colombiano. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día HOY, 29 de noviembre, EN VIVO: qué jugó, resultados y estadísticas
Bienvenido
¡Bienvenido! Aquí encontrarás los resultados del Sinuano Día de este domingo 29 de noviembre de 2026. Revisa los números ganadores y comprueba si la suerte estuvo de tu lado.
¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?
Si tu número resultó ganador en el sorteo del Sinuano Día, puedes solicitar el pago de tu premio en los puntos de venta autorizados del operador Apuestas del Sinú. Para realizar el trámite, debes presentar los siguientes documentos:
- Tiquete original ganador: debe estar en buen estado, sin tachaduras, alteraciones ni enmendaduras.
- Documento de identidad: presenta tu cédula original.
- Fotocopia del documento de identidad: debe ser legible.
El procedimiento puede variar según el monto del premio. Para ganancias inferiores a 48 UVT se solicita la documentación básica; para premios entre 48 y 181 UVT también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. En el caso de premios superiores a 182 UVT, se requiere adicionalmente una certificación bancaria a nombre del ganador, con una antigüedad máxima de 30 días.
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