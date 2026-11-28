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Temblor HOY, sábado 28 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo reportado por el IGP
Revisa EN VIVO el más reciente reporte del IGP y descubre dónde se registró el temblor de HOY, sábado 28 de noviembre, en Perú, según su cuenta oficial de X.
¡A estar atentos! Este sábado 28 de noviembre, la actividad sísmica en Perú continúa manteniendo en alerta a la población tras el reporte de un nuevo temblor. Para conocer los detalles del último movimiento telúrico, puedes seguir EN VIVO el informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que brinda información sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo. ¿Tembló Lima?
PUEDES VER: Identifican 69 ZONAS CRÍTICAS en Lima y Callao ante un FUERTE SISMO: ¿en qué distritos están?
IGP Temblor HOY, sábado 28 de noviembre: epicentro y magnitud del último sismo
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos a la cobertura especial de IGP Temblor hoy, sábado 28 de noviembre! En esta jornada te mantenemos informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú, con datos actualizados sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada evento.
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