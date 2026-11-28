¡A estar atentos! Este sábado 28 de noviembre, la actividad sísmica en Perú continúa manteniendo en alerta a la población tras el reporte de un nuevo temblor. Para conocer los detalles del último movimiento telúrico, puedes seguir EN VIVO el informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que brinda información sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo. ¿Tembló Lima?

IGP Temblor HOY, sábado 28 de noviembre: epicentro y magnitud del último sismo 13:26 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la cobertura especial de IGP Temblor hoy, sábado 28 de noviembre! En esta jornada te mantenemos informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú, con datos actualizados sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada evento.