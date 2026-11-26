¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE en Lima este 27 de noviembre: revisa las zonas afectadas y horarios
Sedapal anunció la suspensión del servicio de agua potable en varios sectores de Lima para este viernes, con interrupciones de hasta 12 horas. ¿Cuáles son?
Sedapal informó sobre un corte temporal del suministro de agua programado para este viernes 27 de noviembre. Este anuncio ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes deberán prepararse para la interrupción del servicio. Se recomienda a los vecinos de los distritos y zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua durante el periodo de corte. Revisa aquí las últimas actualizaciones.
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Corte de agua en Villa María del Triunfo
- Motivo: Mantenimiento en infraestructuras y Limpieza de reservorio.
- Localidades / Áreas afectadas: P. J. San Gabriel Alto, A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu, A. H. Las Torres de San Gabriel Alto.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 27 de noviembre | 8:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 27 de noviembre | 8:00 p.m.
Corte de agua este viernes 27 de noviembre en varios distritos de Lima.
Corte de agua en La Molina
- Motivo: Mantenimiento en infraestructuras y Limpieza de reservorio.
- Localidades / Áreas afectadas: A. H. Paraje de Puruchuco, A. H. San Francisco de Ate, Asoc. San Francisco de Asís 4ta etapa, urb. Alpamayo, urb. Banco Javier Prado, urb. Laderas de Melgarejo, Coop. Aprovvisa, urb. Aprovvisa, urb. Pablo Boner, urb. Far West Villa, urb. Campo Verde, urb. Santa Patricia 1ra etapa.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 27 de noviembre | 9:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 27 de noviembre | 8:00 p.m.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Localidades / Áreas afectadas: A. H. Laderas de Chillón 2da y 3ra Explanada, A. H. 3ra Explanada Mz. Y-1, A. H. Laderas de Chillón Mz. A-3, Asociación de Viv. Villa Elvira de Chillón, Asoc. Laderas de Chillón, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado, Asoc. Villa Elvira, P. J. Laderas de Chillón, P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada, P. J. Los Gramadales, A. H. Laderas de Chillón 1ra, 2da y 3ra Explanada, A. H. Laderas de Chillón Mz. A-3, A. H. Señor de los Milagros, Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II etapa, Asociación Fundo Flores, P. J. Laderas de Chillón, P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 27 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 27 de noviembre | 8:00 p.m.
Corte de agua en el Callao
- Motivo: Limpieza de reservorio y Mantenimiento.
- Localidades / Áreas afectadas: av. Sáenz Peña, av. República de Panamá, jr. Supe, av. Argentina, av. Rímac, av. Atalaya, av. Néstor Gambetta, río Rímac, av. Contralmirante Mora, límite del Terminal Portuario del Callao, litoral del Océano Pacífico (La Punta), Circuito de Playas y jr. Vigil / av. Sáenz Peña, av. República de Panamá, jr. Supe, av. Argentina, av. Rímac, av. Atalaya, av. Néstor Gambetta, río Rímac, av. Contralmirante Mora, límite del Terminal Portuario del Callao, litoral del Océano Pacífico (La Punta), Circuito de Playas y jr. Vigil.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 27 de noviembre | 1:00 p.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 28 de noviembre | 1:00 a.m.
Recomendaciones frente al corte de agua
- Se aconseja llenar recipientes limpios, como baldes y bidones, antes de que inicie la interrupción, asegurando así el acceso al recurso durante las horas establecidas.
- Utilizar envases con tapa para proteger el agua de contaminantes como polvo e insectos, evitando aquellos que hayan contenido productos químicos.
- Además, es importante priorizar las necesidades básicas, reservando el suministro para beber, preparar alimentos, lavarse las manos y mantener la higiene personal.
- Para evitar el desperdicio, se debe cerrar correctamente los grifos y usar solo la cantidad necesaria en cada actividad del hogar.
- También es crucial proteger a las personas vulnerables, asegurando reservas suficientes para niños, adultos mayores y quienes requieren cuidados especiales.
- Es recomendable revisar los horarios de Sedapal para estar informado sobre el inicio y finalización de la interrupción en cada sector.
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