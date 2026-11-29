Momento de ver un partidazo entre ADA Jaén vs San Martín por la gran final de la Liga 2 2026 del fútbol peruano. Dicho encuentro se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora local en el Estadio Víctor Montoya Segura con la transmisión de Bicolor+ en la plataforma de TV 360.

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Previa ADA Jaén vs San Martín

La Universidad San Martín llega a esta final con la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. El equipo dirigido por Orlando 'Chicho' Salas consiguió su clasificación tras superar una complicada llave ante Unión Comercio. En el encuentro de ida, disputado en condición de local, igualó 1-1, pero en la revancha se impuso por 1-0 en Tarapoto gracias al tanto del defensor Otávio Gutiérrez. De esta manera, los santos quedaron a dos encuentros de concretar su retorno a la Liga 1, torneo del que estuvieron ausentes en las últimas temporadas.

Por su parte, ADA Jaén se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada y buscará aprovechar su condición de local para dar el primer paso hacia un histórico ascenso. El conjunto cajamarquino llegó a las semifinales después de terminar como líder del Grupo B de la segunda fase, con 11 puntos. Posteriormente, eliminó a Carlos A. Mannucci en una ajustada serie: empató sin goles en el primer enfrentamiento y consiguió una victoria por 1-0 en el estadio Mansiche, con anotación de Emanuel Maciel.

El primer choque se disputará en el Estadio Víctor Montoya Segura, donde los auriverdes intentarán sacar ventaja ante su gente. La expectativa es máxima, pues el ganador de la llave obtendrá el título de la Liga 2 y el ascenso directo a la Liga 1 2027, mientras que el perdedor todavía tendrá una última oportunidad mediante el repechaje frente al vencedor de la serie entre Carlos A. Mannucci y Unión Comercio.

ADA Jaén anuncia su partido ante San Martín.

¿Cuándo juega ADA Jaén vs San Martín?

Este partido entre ADA Jaén vs San Martín por la ida de la final de la Liga 2 2026 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre en el Estadio Víctor Montoya Segura. Ambos elencos darán todo de sí para sacar ventaja en los primeros 90 minutos.

¿A qué hora juega ADA Jaén vs San Martín?

Este choque de la final de la Liga 2 2026 inicia a partir de las 3.00 p. m. hora local (8.00 p. m. GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver ADA Jaén vs San Martín?

La transmisión del partido entre ADA Jaén vs San Martín se verá en exclusiva por la señal de Bicolor+ en la plataforma de TV 360 para todo el territorio nacional.

Posibles alineaciones de ADA Jaén vs San Martín

ADA Jaén: Emile Franco, Vidal, Acevedo, Tecilla, Rivera, Yllescas, Rodríguez, Matzuda, Marina, Maciel y Piero Ratto.

San Martín: Piero Ynamine, Jherson Reyes, Otávio Gut, Rodrigo Cuba, Iván Chumpitaz, Kevin Peña, Valentín Sánchez, Rodrigo Vargas, Sebastián Sánchez, Carlos López y Mauricio Affonso.

ADA Jaén vs San Martín: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, ADA Jaén se perfila como favorito ante San Martín en esta ida de la final de la Liga 2 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas a los aficionados: