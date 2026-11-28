Durante la reciente emisión del podcast 'La Jugada Good', se recordó la llegada de André Carrillo al fútbol europeo. En este sentido, un ex Universitario sorprendió al revelar que ayudó a la 'Culebra' para llegar al Sporting Lisboa y sorprendió así a los conductores de la mesa. El futbolista al que hacemos mención es: Christian Ramos.

Christian Ramos reveló que ayudó a André Carrillo a irse a Europa

Video: La Jugada Good

El conocido como 'La Sombra' sorprendió al asegurar que tuvo que ver para que Carrillo llegue a Portugal cuando aún se encontraba en Alianza Lima. " Yo ayudé a Carrillo a irse a Portugal ", comentó el actual defensor de Deportivo Municipal.

"¿Por qué? Porque el hombre estaba jugando muy bien y me pidió un consejo: ‘Oe, tío Ramos’, dijo. ‘¿Qué fue, sobrino?’, le dije. ‘No, tío, mira, me ha llegado una oferta de Portugal'", relató entre risas el defensor.

Ramos contó que Carrillo no estaba completamente convencido de dejar el Perú, ya que también mantenía un cariño especial por los blanquiazules. Pese a ello, el exdefensor le aconsejó aprovechar la propuesta que tenía sobre la mesa y dar el salto al fútbol del extranjero. "‘Caramba, sobrino, por favor. ¿Qué hace acá? Vaya, vaya, y usted sabe que el 5% es para mí, ¿no?' ", relató al enterarse de la oferta que tenía del equipo luso.

De esta manera, Christian Ramos, ex Universitario, recordó cuando compartió con André Carrillo en Alianza Lima, señalando que tuvo influencia en la decisión de la 'Culebra' de irse a Portugal para seguir creciendo como jugador.

¿Cómo le fue a Christian Ramos en Universitario?

Christian Ramos, conocido como la 'Sombra', tuvo un breve paso por Universitario de Deportes durante la temporada 2019, cuando llegó al club procedente de Al Nassr. Con la camiseta crema disputó 13 partidos oficiales y no registró goles. Posteriormente, continuó su carrera en la Universidad César Vallejo.