Sporting Cristal se encuentra planificando la siguiente temporada, sobre todo armando un plantel competitivo para lo que será su participación en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Es en este sentido que los rimenses han empezado por lo primero que debe hacer un club, asegurar a su DT con el que armarán el equipo para la campaña que se viene. Bajo este sentido, los celestes anunciaron por todo lo alto a su nuevo entrenador: hablamos de Roberto Mosquera.

Sporting Cristal anunció a Roberto Mosquera para la Liga 1 y Copa Sudamericana

Mediante una publicación acompañada de emotivas palabras, Sporting Cristal anunció que Roberto Mosquera será el director técnico para la otra campaña, esto debido a su buen trabajo en el Torneo Clausura y sobre todo, en la Copa de la Liga.

"¡ROBERTO SE QUEDA! El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir. EL PROCESO CONTINÚA. SE CREE. SE CONSTRUYE. SE CONSIGUE. ¡Fuerza Cristal!", dio a conocer el club del Rímac.

Roberto Mosquera continua en Sporting Cristal

De esta manera, el club dejó clara su postura al demostrar que confía en el técnico multicampeón, esto tras los resultados que consiguió luego del complicado arranque de temporada de Cristal, que no pudo encontrar la regularidad que un equipo grande debía tener. Por ello, Mosquera llegó para cambiar el panorama del equipo.

Palmarés de Roberto Mosquera