Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo por las semifinales de ida de la Liga 1 2026. En la previa, Franco Velazco, administrador del club crema, expresó su preocupación por la seguridad del estadio, que cuenta con una sola tribuna habilitada, y lanzó una advertencia a las autoridades ante la posible presencia de numerosos hinchas visitantes.

Universitario lanzó advertencia por el estadio de Sport Huancayo

Video: Jax Latin Media

El directivo pidió que el encuentro se desarrolle sin inconvenientes y que se garantice la seguridad de los aficionados que viajarán hasta Huancayo para acompañar al equipo.

"Ojalá que no haya problemas en las tribunas, que todo se desenvuelva bien, porque aquí ya viene una responsabilidad de las autoridades: que el partido se desarrolle de manera impecable en cuanto a temas de seguridad, porque hay muchos hinchas de la U que están viajando", manifestó Velazco, en conversación con los medios.

El representante del cuadro crema también mencionó al IPD, la Policía y la prefectura, instituciones involucradas en la autorización del recinto deportivo. En ese sentido, pidió que asuman su responsabilidad ante cualquier incidente que pueda producirse durante el compromiso.

"Hay una sola tribuna y esperemos que las autoridades, el IPD, la Policía, la prefecta y todos los que están involucrados en el tema de haber autorizado el estadio mañana acepten la responsabilidad si es que ocurre algún tipo de incidente", sostuvo.

Finalmente, Velazco se refirió al partido de vuelta, que se disputará en el estadio Monumental, y destacó la respuesta de los hinchas cremas, pues reveló que quedan pocas entradas disponibles. "Ojalá que el partido de vuelta tenga ese estadio lleno. Ya tenemos casi todo agotado, todo vendido", sentenció.

De esta manera, Franco Velazco manifestó la postura de Universitario sobre jugarse contra Sport Huancayo en el IPD de Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026. Dejó unas tajantes palabras respecto al tema.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Universitario?

El primer duelo de las semifinales entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 29 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el estadio IPD de Huancayo.