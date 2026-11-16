Entramos en la etapa final del año y ya se están definiendo los descensos de la Liga 1 y los ascensos de la Liga 2 para la siguiente temporada. Precisamente sobre esto último, el formato para subir a la Primera División ha cambiado y no tiene el mismo criterio de años anteriores.

Juan Luis Morales explicó en 'L1 Radio' este nuevo formato de ascenso, en el que el subcampeón deberá pelear por el segundo cupo con los perdedores de las otras llaves de las semifinales.

“Quedan cuatro equipos. De esos cuatro van a subir dos. Van a la final, por ejemplo, si Comercio le gana a San Martín y Mannucci le gana a Jaén, llegan a la final Comercio y Mannucci, pero no ascienden”, empezó explicando el periodista Juan Luis Morales.

Luego, añadió: “Juegan una final, una final para decidir quién es el campeón de la Liga 2. El campeón de la Liga 2, el ganador de Mannucci y Comercio, si es que pasa, sube automáticamente a la Liga, a la Liga 1 ”.

Tras esto, el comunicador se refirió a cómo se definirá el segundo cupo para el ascenso a la Primera División: “El perdedor de esa final se enfrenta al ganador de la llave de los perdedores, que es Jaén, Jaén contra San Martín. Y el ganador de esa llave es el segundo cupo a la Liga 1”.

Finalmente, tanto Juan Luis Morales como Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez llegaron a la conclusión de que el que no gane las semifinales aún puede acceder a la Primera División: “Es decir, el que quede en estas semifinales, si pierde, por ejemplo, Jaén y pierde San Martín, ya no pueden campeonar la Liga 2, pero pueden subir a primera, claro. Tienen la gran posibilidad de ascender todavía”.

¿Qué equipos están jugando las semifinales de la Liga 2 2026?

Carlos A. Mannucci, ADA Jaén, Unión Comercio y la Universidad San Martín se encuentran disputando las semifinales de la Liga 2 2026.

El primer partido entre Carlos A. Mannucci y ADA Jaén acabó empatado a cero, mientras que el duelo entre Unión Comercio y San Martín, también terminó con una igualdad a uno.