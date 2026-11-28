- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de Perú vs Panamá
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Palmerias vs Estudiantes
- Real Madrid vs Alavés
- Liga Peruana de Vóley
ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá HOY, sábado 28 de noviembre EN VIVO: a qué hora se juega y números ganadores
Consulta EN VIVO los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá de este sábado 28 de noviembre y descubre qué número y serie se llevaron el Premio Mayor.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
Para HOY, sábado 28 de noviembre de 2026, el sorteo está programado para las 10:30 p. m. El resultado del Premio Mayor se transmite posteriormente.
La emoción vuelve a los hogares colombianos con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre. Miles de participantes esperan conocer si la suerte los acompañará y podrán convertirse en los próximos ganadores del esperado Premio Mayor. Sigue la transmisión EN VIVO en esta cobertura de Líbero y consulta los resultados oficiales, el número ganador y todos los detalles de los premios de esta jornada.
PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del viernes 27 de noviembre: qué jugó en el último sorteo
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre: mira los resultados
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
Para HOY, sábado 28 de noviembre de 2026, el sorteo está programado para las 10:30 p. m. El resultado del Premio Mayor se transmite posteriormente.
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre! Esta noche, miles de jugadores esperan conocer los números ganadores y descubrir quién se llevará el esperado Premio Mayor.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos (COP). Cada sábado, los participantes tienen la oportunidad de ganar este millonario monto al acertar el número y la serie de su billete. Además, el sorteo ofrece premios secos de diferentes valores, que también permiten llevarse importantes sumas de dinero.
¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?
Para participar en la Lotería de Boyacá, los jugadores deben adquirir un billete o una de sus fracciones y esperar el sorteo semanal. Sigue estos pasos:
- Compra tu billete: puedes adquirirlo a través de vendedores autorizados de la Lotería de Boyacá.
- Escoge tu número y serie: cada billete tiene una combinación impresa de número y serie con la que participarás.
- Verifica la fecha: comprueba que el billete corresponda al sorteo en el que deseas participar.
- Espera el sorteo: la entidad realiza la extracción de los números ganadores de acuerdo con su programación.
- Consulta los resultados: compara el número y la serie de tu billete con los resultados oficiales para saber si obtuviste alguno de los premios.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90