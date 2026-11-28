La emoción vuelve a los hogares colombianos con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre. Miles de participantes esperan conocer si la suerte los acompañará y podrán convertirse en los próximos ganadores del esperado Premio Mayor. Sigue la transmisión EN VIVO en esta cobertura de Líbero y consulta los resultados oficiales, el número ganador y todos los detalles de los premios de esta jornada.

Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre: mira los resultados 20:49 ¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá? Para HOY, sábado 28 de noviembre de 2026, el sorteo está programado para las 10:30 p. m. El resultado del Premio Mayor se transmite posteriormente. 20:41 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de noviembre! Esta noche, miles de jugadores esperan conocer los números ganadores y descubrir quién se llevará el esperado Premio Mayor.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos (COP). Cada sábado, los participantes tienen la oportunidad de ganar este millonario monto al acertar el número y la serie de su billete. Además, el sorteo ofrece premios secos de diferentes valores, que también permiten llevarse importantes sumas de dinero.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para participar en la Lotería de Boyacá, los jugadores deben adquirir un billete o una de sus fracciones y esperar el sorteo semanal. Sigue estos pasos: