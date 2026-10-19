Universitario suma a futbolista para partido ante Juan Pablo II por el Clausura: "Ya está listo"

Universitario de Deportes está en la obligación de seguir sumando victorias para mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura. Los cremas lograron una gran victoria ante Alianza Atlético y ahora se alistan para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13. Previo a este duelo, se conoció que el DT Fabián Bustos podrá sumar a un talentoso futbolista en su plantel.

Universitario suma a futbolista para partido ante Juan Pablo II

El cuadro merengue es consciente de que necesita a todas sus figuras para seguir en la lucha por el tetracampeonato nacional. Por ello, los hinchas se mantienen expectantes ante el posible regreso de Matías Di Benedetto al once titular de Universitario.

Precisamente, durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista Gustavo Peralta generó expectativa entre los hinchas al revelar que el defensor argentino ya está listo para volver a sumar minutos con la ‘U’. En ese sentido, todo apunta a que el zaguero regresará a la titularidad para el duelo ante Juan Pablo II.

Matías Di Benedetto volverá a jugar con Universitario

“Di Benedetto vino a Trujillo para estar con el equipo, trabajar su recuperación y mostrar que ya está listo. Para la próxima fecha, Matías Di Benedetto ya está apto para estar bajo las órdenes de Fabián Bustos. Seguramente es un regreso cantado para estar como stopper por izquierda”, reveló el periodista deportivo.

Asimismo, el comunicador explicó que Di Benedetto viajó con el plantel crema para el último partido ante Alianza Atlético, pese a no estar convocado. La intención era que continuara con su proceso de recuperación y retomara el ritmo de trabajo junto al equipo.

¿Cuándo fue el último partido de Matías Di Benedetto con Universitario?

La última vez que Matías Di Benedetto sumó minutos con Universitario fue en la victoria en el clásico ante Alianza Lima el pasado 12 de setiembre. En dicho encuentro, el central jugó todo el partido y posteriormente se le diagnosticó una lesión en el muslo derecho que lo mantuvo al margen durante los últimos tres partidos.