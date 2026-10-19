José Rivera fue rotundo tras el triunfo de Universitario ante Alianza Atlético: "Complicado"

José Rivera volvió a contar con minutos en el campo. El delantero merengue entró en el segundo tiempo durante el triunfo de Universitario de Deportes por 4-1 sobre Alianza Atlético en Trujillo, y tras el compromiso no dudó en declarar ante la televisión nacional.

La 'U' sigue en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y tiene como principal objetivo el tetracampeonato del fútbol peruano. En ese sentido, es vital que uno de sus jugadores más queridos por la hinchada, como es el 'Tunche', esté al 100% de cara a la recta final de la temporada.

Por ello, tras el triunfo en condición de visitante, José Rivera declaró lo siguiente: "Era un gol que esperaba para mi, dio un bote y se me fue larga, ha sido un año complicado, ahora Fabian que me está poniendo y estoy dando lo mejor de mi".

José 'Tunche' Rivera atraviesa su cuarta temporada en Universitario.

De esta forma, afirmó que seguirá buscando regresar al gol en Universitario de Deportes y se mostró contento con el trato que le está dando Fabian Bustos desde que retomó la dirección técnica de la institución deportiva de Ate.

Trayectoria de José Rivera

El popular 'Tunche' Rivera salió de las divisiones menores de Unión Comercio y luego dio el salto a Cusco FC en 2020. Gracias a su rendimiento fichó en 2022 por Carlos Mannucci de Trujillo y en enero de 2023 fue anunciado como fichaje de Universitario de Deportes.