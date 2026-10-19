Universitario se ilusiona el 'tetra': conoce los partidos que le restan en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes está completamente reinsertado en la lucha por el Torneo Clausura, además de consolidarse como segundo del Acumulado. Sin embargo, al igual que los otros candidatos al título, los 'cremas' no pueden permitirse un solo tropiezo en estas cinco fechas finales. ¿Qué partidos se le vienen a los dirigidos por Fabián Bustos?

Aunque no hay rival sencillo en esta etapa, el cuadro estudiantil cuenta con un fixture más accesible que sus rivales directos. La escuadra merengue afrontará tres duelos en el Estadio Monumental y visitará a Atlético Grau en Trujillo, una plaza sin dificultades geográficas donde su hinchada se hace sentir con fuerza, tal como sucedió en la reciente goleada 4-1 sobre Alianza Atlético.

Para mantener intactas sus opciones, el elenco de Ate deberá recuperar la contundencia en condición de local. Tras ceder algunos puntos en sus recientes presentaciones en casa, la 'U' buscará sumar el cien por ciento de unidades en el Monumental antes de emprender su decisivo viaje a territorio huancaíno.

Alex Valera es el goleador de Universitario

Sin embargo, el reto más complejo para Universitario llegará en la última jornada cuando visite a Sport Huancayo. El conjunto de la Incontrastable se ubica en la cima junto a Sporting Cristal, apenas un punto por encima de la 'U', por lo que ese duelo en la altura se perfila como una auténtica final por el certamen, dependiendo de cómo les vaya a ambos equipos.

En lo matemático, los dirigidos por Fabián Bustos no dependen de sí mismos para campeonar en el Clausura. Por ello, necesitan ganar todos sus compromisos restantes y aguardar un tropiezo de los líderes para apoderarse del segundo torneo del año y, si lo consiguen, además de asegurar el segundo lugar del Acumulado, podrían disputar la final nacional ante Alianza Lima.

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura