Cerrar el fin de semana con un golpe de suerte es el deseo de miles de apostadores en Colombia, y este domingo 29 de noviembre de 2026 no es la excepción. El Sinuano Noche, uno de los chances más tradicionales de la región Caribe, realiza una nueva edición con la expectativa puesta en sus cuatro cifras ganadoras. Si ya tienes tu billete, aquí podrás consultar el resultado oficial EN VIVO tan pronto se conozcan los números ganadores. Además, repasamos las cifras que más han salido en los últimos días y las principales estadísticas para que puedas comprobar tu jugada al instante. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. y los domingos y días festivos a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).