- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Huancayo
- Barcelona vs Depor
- Arsenal vs Manchester City
- ADA Jaén vs USMP
- U vs Géminis
¡Se prendió la semifinal! Los memes más picantes del empate entre Sport Huancayo y Universitario
El empate entre Sport Huancayo y Universitario en las semifinales de la Liga 1 desató una ola de memes que los hinchas compartieron en redes sociales.
Sport Huancayo dejó escapar una importante oportunidad al igualar 0-0 frente a Universitario de Deportes en casa, por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El panorama se complicó para el 'Rojo Matador' tras las expulsiones de Daniel Porozo y Piero Magallanes, que redujeron sus opciones de conseguir la victoria.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90