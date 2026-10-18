Próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura: Fecha, hora y canal ante Juan Pablo II

Universitario de Deportes y Juan Pablo II se enfrentarán en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. Por ello, revisa cuándo se jugará, a qué hora será, dónde verlo y cuáles son los resultados más recientes de este importante encuentro, que puede influir en la tabla de posiciones en estas últimas fechas.

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Universitario disputará el sábado 24 de octubre un partido en condición de local ante Juan Pablo II, en una nueva jornada del Torneo Clausura. El conjunto crema buscará superar a su rival para mantenerse entre los líderes del segundo certamen del año.

Universitario y Juan Pablo II jugarán por la jornada 13 del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II está programado para las 7.30 p. m., hora de Perú; sin embargo, a continuación te mostramos los diferentes horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México y Honduras: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 2.30 a. m. (domingo 25 de octubre)

Canales para ver Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

El duelo entre Universitario y Juan Pablo II correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido en exclusiva por L1 MAX. Quienes quieran seguir el desarrollo del partido por televisión deberán sintonizar este canal deportivo, que está disponible en distintos servicios de cable del país.

En DSPORTS, la señal se podrá ver por los canales 604 SD y 1604 HD; en Movistar TV, estará disponible en las frecuencias 14 SD y 714 HD. A su vez, los clientes de Claro TV podrán seguirla en los canales 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable se emitirá por el canal 12. Del mismo modo, el encuentro también podrá sintonizarse a través de otros operadores autorizados, entre ellos Win TV, Mi Fibra y Wow.

Últimos partidos entre Universitario vs Juan Pablo II