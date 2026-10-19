Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante la 'U': “Se sienten como en Lima”

Universitario de Deportes logró una victoria trascendental ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche. Este resultado permitió a los cremas quedar un punto por el liderato del Torneo Clausura y les devuelve la ilusión de pelear el título hasta el final. Sin embargo, tras el partido, el portero del ‘Vendaval’, Steven Rivadeneyra, no dudó en expresar su molestia por haber enfrentado a los cremas en Trujillo.

Steve Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante Universitario

Una vez finalizado el encuentro, el portero de Alianza Atlético conversó a ras de cancha con las cámaras de ‘L1 MAX’ y sorprendió al expresar su molestia por tener que enfrentar a la ‘U’ fuera de su habitual localía en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

En ese sentido, Steven Rivadeneyra cuestionó que el compromiso se disputara en el Estadio Mansiche de Trujillo, pues considera que el ‘Vendaval’ pierde la ventaja que le otorgan las condiciones de jugar en Sullana, como el calor y las características del campo. Asimismo, remarcó que, en Trujillo, Universitario se siente como si jugara en Lima.

Alianza Atlético sumó su segunda derrota en condición de local en toda la Liga 1 2026

“Siempre nos hemos hecho fuertes de locales, no siempre nos toca jugar acá, pero hacemos de local en Trujillo. Esto nos sirve para corregir. Nosotros nos hicimos fuertes en Sullana. El calor, la cancha, todo juega a favor de nosotros. Acá ellos se sienten como en Lima. Tratemos de aprovechar las oportunidades que nos quedan de acá en adelante”, señaló.

Steven Rivadeneyra lamentó la derrota ante Universitario

Por otro lado, el guardameta nacional remarcó que la derrota ante Universitario representa un duro golpe para el objetivo de Alianza Atlético. Sin embargo, remarcó la importancia de corregir los errores para encarar la recta final del Torneo Clausura.

“Es duro perder, más aún de esta forma. Nosotros intentamos, ellos aprovecharon las que tuvieron, fueron efectivos. Esto nos sirve para seguir corrigiendo. Tenemos partidos por delante, un camino corto, pero seguimos en la pelea”, enfatizó.