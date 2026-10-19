0

Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante la 'U': “Se sienten como en Lima”

El portero de Alianza Atlético, Steven Rivadeneyra, se pronunció tras la derrota ante Universitario y no dudó en evidenciar su molestia por jugar en Trujillo.

Angel Curo
Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante Universitario
Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante Universitario | Captura L1 MAX | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes logró una victoria trascendental ante Alianza Atlético en el Estadio Mansiche. Este resultado permitió a los cremas quedar un punto por el liderato del Torneo Clausura y les devuelve la ilusión de pelear el título hasta el final. Sin embargo, tras el partido, el portero del ‘Vendaval’, Steven Rivadeneyra, no dudó en expresar su molestia por haber enfrentado a los cremas en Trujillo.

Universitario apunta a llegar a los playoffs por el título de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Universitario se ilusiona el 'tetra': conoce los partidos que le restan en el Torneo Clausura

Steve Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, rotundo tras perder ante Universitario

Una vez finalizado el encuentro, el portero de Alianza Atlético conversó a ras de cancha con las cámaras de ‘L1 MAX’ y sorprendió al expresar su molestia por tener que enfrentar a la ‘U’ fuera de su habitual localía en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

En ese sentido, Steven Rivadeneyra cuestionó que el compromiso se disputara en el Estadio Mansiche de Trujillo, pues considera que el ‘Vendaval’ pierde la ventaja que le otorgan las condiciones de jugar en Sullana, como el calor y las características del campo. Asimismo, remarcó que, en Trujillo, Universitario se siente como si jugara en Lima.

Alianza Atlético, Universitario de Deportes, Liga 1

Alianza Atlético sumó su segunda derrota en condición de local en toda la Liga 1 2026

Siempre nos hemos hecho fuertes de locales, no siempre nos toca jugar acá, pero hacemos de local en Trujillo. Esto nos sirve para corregir. Nosotros nos hicimos fuertes en Sullana. El calor, la cancha, todo juega a favor de nosotros. Acá ellos se sienten como en Lima. Tratemos de aprovechar las oportunidades que nos quedan de acá en adelante”, señaló.

Steven Rivadeneyra lamentó la derrota ante Universitario

Por otro lado, el guardameta nacional remarcó que la derrota ante Universitario representa un duro golpe para el objetivo de Alianza Atlético. Sin embargo, remarcó la importancia de corregir los errores para encarar la recta final del Torneo Clausura.

“Es duro perder, más aún de esta forma. Nosotros intentamos, ellos aprovecharon las que tuvieron, fueron efectivos. Esto nos sirve para seguir corrigiendo. Tenemos partidos por delante, un camino corto, pero seguimos en la pelea”, enfatizó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Acumulado de la Liga 1 2026: así va la tabla tras culminar la fecha 12

  2. Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 por la fecha 6: clasificados a dieciseisavos

  3. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así quedó la clasificación por la fecha 12

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano