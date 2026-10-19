Juan Pablo II sufre dos bajas sensibles ante Universitario por tema contractual: todos los detalles

En su siguiente escollo a superar para obtener el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes deberá enfrentar a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. Este partido en otros tiempos podría resultar mero trámite para los cremas, pero esta ocasión el cuadro visitante viene cumpliendo una buena campaña y está peleando el título. Eso sí, los norteños sufrirán dos bajas de peso para su aventura en el recinto de Ate.

De acuerdo a la información de la edición impresa de Líbero, se trata de Paolo Reyna y Álvaro Rojas, cuyos derechos pertenecen al elenco merengue. Ambos se encuentran cedidos a préstamo en el conjunto de Chongoyape, y los contratos estipulan la conocida cláusula de impedimento para enfrentar a la institución dueña de sus pases, una práctica bastante habitual en este tipo de acuerdos.

Paolo Reyna y Álvaro Rojas no jugarán en Juan Pablo II

Estas bajas representan un auténtico dolor de cabeza para el director técnico Jorge Araujo, dado que se trata de piezas fundamentales en su estructura habitual. Con uno desempeñándose como lateral y el otro afianzado como volante ofensivo, el estratega norteño se verá obligado a buscar reemplazantes idóneos para intentar salir airoso de la visita al coloso de Ate.

En una condición completamente distinta se encuentra Hugo Ancajima, quien no tendrá ningún tipo de traba contractual para medirse ante el equipo estudiantil. El carrilero rescindió su vínculo con la escuadra merengue a mediados de año y firmó como jugador libre por el cuadro papal, por lo que estará totalmente disponible para ser considerado en las acciones en el recinto crema.

¿Cuándo juega Universitario vs Juan Pablo II?

El partido entre Universitario y Juan Pablo II se juega este sábado 24 de octubre, a partir de las 7.30 p. m. hora peruana, en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 13 del Torneo Clausura.