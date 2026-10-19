Franco Velazco fue rotundo con Guede tras polémico comentario: "He estado atento a lo del femenino"

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, protagonizan un tenso intercambio de comentarios cuyos mensajes subidos de tono entre ambos han acaparado la atención en el tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A raíz de ello, el dirigente crema volvió a pronunciarse para responder de nuevo al técnico íntimo.

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Franco Velazco, administrador de Universitario, dio fuerte respuesta a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, tras polémico comentario

Tras el triunfo frente a Alianza Atlético en Trujillo, Velazco fue abordado por la prensa de Jax Latin Media y preguntado por las declaraciones de Guede, quien lo menospreció y afirmó no saber quién era.

El administrador de Universitario precisó que no llegó a escuchar los comentarios del entrenador de Alianza Lima, ya que estaba concentrado primero en la Copa Libertadores Femenina y después en el encuentro que disputó el equipo masculino por el Torneo Clausura.

Video: Jax Latin Media

"No, no, me dijeron algo. La verdad que he estado atento a lo de la Copa Libertadores Femenina y ahora estuve con el duelo contra Alianza Atlético”, afirmó en el Aeropuerto

Por su parte, Franco Velazco también fue consultado por América Deportes sobre las declaraciones de Pablo Guede y señaló que no escuchó nada al respecto. Además, afirmó que prefiere no entrar en una polémica de comentarios y que solo espera el final de la temporada para conocer los resultados y ver quién termina imponiéndose.

"No lo he escuchado, me han comentado algo. Yo he estado, en realidad, concentrado en el tema del femenino y he llegado ayer por la noche de Quito", declaró.

Video: América Deportes

"Ahora no es el momento para mí de entrar en dimes y diretes, en realidad. En verdad que nunca ha sido mi estilo tampoco, pero vamos a ver a fin de año. A fin de año vamos a ver quién hizo mejor las cosas y, en verdad, que estamos concentrados en lo que hoy es el resto del campeonato. Esto es fútbol, ¿no? El que se pica, pierde. Así que tranquilo nomás", finalizó.

¿Qué dijo Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, sobre Franco Velazco, administrador de Universitario?

"No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es. ¿El administrador qué hace, administra? ¿Tiene algún peso en el fútbol? No tengo ni idea de quién es. Que administre, es importante eso", afirmó Pablo Guede en conferencia de prensa.

"Si yo perdí dos clásicos y sigo en el cargo, él ganó dos y echó a cuatro entrenadores. Eso habla por sí solo. Pero que siga administrando, que lo está haciendo bien. No sabía que los administradores hablaban de fútbol o se metían con los entrenadores rivales. Debe querer notoriedad. No sé quién es", finalizó.