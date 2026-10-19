Alianza Lima no quiere los playoffs: el duro calendario que afrontarán los 'íntimos' en el Clausura

Alianza Lima no claudica en su lucha por el Torneo Clausura y quiere conquistar el segundo certamen de la temporada para ser campeón de la Liga 1 2026 sin disputar los playoffs. Sin embargo, el calendario que se le presenta se muestra complicado y los blanquiazules deberán sacar a relucir todos sus pergaminos para cumplir el objetivo trazado a comienzos de año.

Actualmente, Alianza Lima se posiciona en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades. Pese a esa ubicación, la escuadra íntima se encuentra a tan solo tres puntos de la cima compartida entre Sport Huancayo y Sporting Cristal, por lo que las chances de remontar en las cinco jornadas finales se mantienen totalmente latentes para el conjunto victoriano.

Dentro del fixture restante, el elenco íntimo afrontará un duelo clave ante Sporting Cristal en la fecha 14 en el Estadio Alberto Gallardo, enfrentamiento que se perfila determinante. Además, la escuadra victoriana tendrá dos exigentes visitas fuera de Lima: primero ante Deportivo Moquegua en un escenario de semi altura (1.410 metros) y luego frente a Los Chankas en Andahuaylas por la penúltima jornada.

Por su parte, las presentaciones en el Estadio Alejandro Villanueva serán únicamente dos, donde el cuadro victoriano recibirá las visitas de Cienciano y FC Cajamarca, este último en el cierre de la temporada regular. Esta recta decisiva servirá para buscar la meta establecida por Pablo Bengoechea, quien enfatizó que el propósito es cerrar el certamen con 35 puntos de los 15 aún en disputa.

De terminar la temporada en la fecha actual, Alianza Lima aseguraría su boleto a la gran final por la tabla acumulada, aguardando al triunfador de una semifinal entre Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, en Matute no hay espacio para especulaciones y la meta del plantel es salir campeón de manera directa, como ya lo consiguió en las campañas de 1997 y 2017.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura