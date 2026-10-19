Pablo Guede tomó drástica medida con los futbolistas de Alianza Lima tras ganar a Atlético Grau
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, tomó una rotunda decisión con el plantel blanquiazul tras vencer a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima logró imponerse por 3-1 a Atlético Grau con goles de Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Jairo Vélez desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Tras finalizar la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, el técnico Pablo Guede tomó una rotunda medida con el plantel de la escuadra blanquiazul.
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Pablo Guede tomó rotunda decisión con los futbolistas de Alianza Lima tras ganar a Atlético Grau
Después de vencer a Atlético Grau, Guede optó por conceder descanso a los jugadores de Alianza, por lo que el lunes 19 de octubre no tendrán entrenamientos. No obstante, el martes 20 todo el plantel deberá volver a las prácticas para centrarse en el duelo frente a CD Moquegua por la jornada 13 del Clausura 2026.
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Cabe señalar que el conjunto íntimo jugó el sábado 17 de octubre su último encuentro frente a Grau de Piura en Matute, por lo que, después de ese partido, el plantel quedó cargado y este descanso le servirá para volver con renovadas ganas de entrenar.
Asimismo, este receso le permitirá a Pablo Guede continuar evaluando el próximo partido que Alianza Lima disputará frente a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura y, además, reducir el riesgo de sumar más lesionados, entre ellos Paolo Guerrero y Alessandro Burlamaqui.
Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
Tras haber jugado 12 jornadas del Clausura 2026, a Alianza le quedan 5 partidos por disputar para mantenerse en la pelea por su meta de conquistar el campeonato nacional al cierre de la temporada. Estos son los compromisos que aún le restan al conjunto blanquiazul:
- CD Moquegua vs Alianza Lima | Fecha 13
- Sporting Cristal vs Alianza Lima | Fecha 14
- Alianza Lima vs Cienciano | Fecha 15
- Los Chankas vs Alianza Lima | Fecha 16
- Alianza Lima vs FC Cajamarca | Fecha 17
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