Gerardo Ameli elogió a Alianza Lima tras perder con Atlético Grau: "Un rival de calidad"

Alianza Lima ganó 3-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Luego de este resultado, Gerardo Ameli, entrenador del cuadro de Piura, salió al frente para rendirse en elogios ante la escuadra blanquiazul.

Gerardo Ameli, técnico de Atlético Grau, elogió a Alianza Lima tras perder en Matute

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Ameli fue interrogado sobre el duelo que dirigió como entrenador de Atlético Grau frente a Alianza, y no se guardó nada al destacar al conjunto íntimo como un adversario de gran relevancia.

Alianza Lima ganó 3-1 a Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

"No es sencillo un partido así, ante un rival de la calidad y jerarquía de Alianza en su cancha, con todo ese poderío que tienen. En momentos los hicimos pasar mal y les complicamos la vida, más allá de que el marcador termine relativamente cómodo para ellos", afirmó.

Del mismo modo, el técnico argentino del conjunto piurano precisó que su equipo no dio un paso atrás en ningún momento, sino que se mantuvo siempre dispuesto a disputar cada balón y a competir de igual a igual frente a un gran rival que se desenvuelve bien como local y domina en su campo.

"Alianza es un equipo que generalmente, principalmente su cancha, tiene el dominio territorial, tiene el dominio de la pelota y tiene la iniciativa. Y aún así, nuestro equipo siento que estuvo a la altura. Las sensaciones son de tristeza por irnos sin nada teniendo en cuenta el esfuerzo que hicimos, pero también de orgullo", declaró.

"El equipo intentó jugar el partido que había que afrontar: hacerle un trámite difícil a Alianza, no dejarlo jugar con comodidad y tratar de posicionarnos en campo rival cuando pudiésemos. En gran parte del partido lo hicimos bien y generamos llegadas, pero Alianza tuvo la eficacia para aprovechar sus buenos momentos o alguna falla nuestra", finalizó.