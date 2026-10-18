Pablo Guede tuvo tajante reacción tras ser consultado sobre el regreso de Piero Cari: "Ninguna"

Piero Cari volvió a las canchas durante el encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau, y la emoción de los hinchas al ver nuevamente al canterano ha dado que hablar. El volante, que recientemente sumó sus primeros minutos en el Torneo Clausura, no la ha tenido fácil bajo el mando de Pablo Guede, quien tuvo una tajante reacción en la conferencia de prensa posterior al partido al ser consultado sobre la posibilidad de seguir dándole minutos al jugador de 19 años. El técnico argentino fue claro al señalar que el regreso de Cari no le generó ninguna sensación particular.

Pablo Guede tuvo dura reacción sobre el regreso de Piero Cari

El capitán de la selección peruana sub-20 hizo su ingreso al minuto 85, en reemplazo de Eryc Castillo. En este contexto, se le consultó el motivo a Guede, quien manifestó que esta semana se entrenó bien. No, ninguna (sensación). Si él se entrena bien, hasta que no se entrene bien. Esta semana se entrenó bien, declaró.

En otro momento, señaló que existe interés sobre ciertos jugadores para que jueguen. “Se genera mucho y hablan mucho. Sé que hay muchos intereses para que juegue uno, juegue otro, pero el jugador tiene que trabajar, tiene que romperse el alma. Día a día tiene que correr para atrás. Así que nada, no me dejó nada; tiene que seguir trabajando”, complementó.

Pablo Guede volvió a jugar con Alianza Lima

Rendimiento de Piero Cari en Alianza Lima

Piero Cari ha tenido un rendimiento muy discreto en esta temporada en la Liga 1. El volante solo ha podido disputar cuatro partidos en el Torneo Apertura, mientras que en Clausura recién ha hecho su estreno en los últimos minutos ante Grau.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará su próximo desafío ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua y será transmitido por L1 MAX.