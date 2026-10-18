Pablo Guede preocupa a los hinchas de Alianza Lima por el estado de Esteban Pavez: "Se rompió"

Alianza Lima hizo la tarea en el estadio Alejandro Villanueva tras derrotar por 3-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura, resultado que lo mantiene con vida en la pelea por el campeonato. Sin embargo, uno de los hechos que más preocupó a los hinchas ocurrió durante el partido, cuando Pablo Guede decidió sustituir a Esteban Pavez al inicio del segundo tiempo. Tras el encuentro, en conferencia de prensa, el técnico argentino reveló que todo parece indicar que el chileno sufrió una lesión.

Pablo Guede preocupa a los hinchas de Alianza Lima por el estado de Esteban Pavez

Ante la consulta sobre el motivo por el cual decidió sacar del terreno de juego al pivote, para darle ingreso a Gianfranco Chávez, el técnico respondió que lo vio dolido de su pierna.

"El de Pavez (su cambio) fue porque yo creo que se rompió, le dolía la pierna. Lo vi a los 20 minutos, me di cuenta. Lo iba a sacar en el primer tiempo, a los 20 o 25 minutos, y no me quise apurar", declaró el técnico en conferencia de prensa con los medios.

Cabe recordar que Pavez ya había presentado molestias físicas, motivo por el que no viajó a Cusco para enfrentar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. En aquella ocasión, su ausencia se debió a una medida preventiva tras experimentar fatiga y leves molestias musculares. Sin embargo, se espera que en las próximas horas el club anuncie el estado del jugador.

Esteban Pavez salió de cambio al minutos 46

¿Hasta cuándo es el contrato de Esteban Pavez?

Esteban Pavez tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2026. El mediocampista chileno llegó al conjunto blanquiazul para aportar experiencia y jerarquía en el mediocampo, ganándose el cariño de la hinchada.