Mientras se prepara para afrontar las finales de la Liga 1 2026, Alianza Lima ya comienza a planificar lo que será su participación en el próximo campeonato. En ese contexto, el club blanquiazul habría presentado una propuesta a la organización del torneo para modificar el sistema de definición del título nacional y la distribución de los cupos internacionales para el 2027.

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Alianza Lima solicitó fuerte cambio para la Liga 1 2027

La periodista Jessica Barrios reveló que Alianza busca que el campeonato se defina exclusivamente entre los equipos que consigan ganar el Torneo Apertura y el Clausura en la Liga 1 2027. De esta manera, la Tabla Acumulada tendría otra función dentro de la competencia.

Alianza Lima pidió cambios en la definición de la Liga 1 2027

"Alianza Lima presentó a Liga 1 un cambio al reglamento 2027: que el campeón nacional se defina entre los ganadores del Apertura y Clausura. Quieren que el acumulado determine cupos Perú 3 y 4 para Libertadores y Sudamericana. ¡Los méritos deportivos deben respetarse y protegerse!", informó la comunicadora.

La propuesta que habría presentado Alianza Lima apunta a que los campeones del Apertura y Clausura sean quienes disputen directamente el título nacional. Mientras tanto, las posiciones de la Tabla Acumulada servirían para establecer los cupos internacionales restantes de Perú en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Qué dice el actual reglamento de la Liga 1?

Actualmente, las bases de la Liga 1 2026 contemplan un sistema de playoffs para definir al campeón nacional. En este formato, los equipos mejor ubicados en la Tabla Acumulada pueden acceder a una instancia decisiva junto al ganador del Torneo Clausura. Un ejemplo de ello es el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, que disputan las semifinales para conseguir un lugar en la final.