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Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan, dónde ver y entradas
Alianza Lima debuta ante Rebaza Acosta en busca del tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Conoce el horario, canal de transmisión y precios de las entradas.
Alianza Lima se alista para su esperado debut en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las blanquiazules, vigentes tricampeonas del torneo, tendrán como primer rival a Rebaza Acosta por la fecha 1 del campeonato. El partido se disputará en el polideportivo Lucha Fuentes y será el primer paso en su camino rumbo al tetracampeonato. En esta nota, repasa la programación completa del duelo que promete intensidad y emociones en cada punto.
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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?
El partido entre Alianza Lima y Rebaza Acosta por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley se llevará a cabo domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 5.000 espectadores.
Alianza Lima debutará en la Liga Peruana de Vóley ante Rebaza Acosta
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta?
El compromiso entre las íntimas y Rebaza Acosta está programado a las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te detallamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.
- Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
- Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 8.30 p. m.
- Panamá: 6.30 p. m.
- México y el resto de Centroamérica: 5.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 7.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. del lunes 19 de octubre.
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Rebaza Acosta?
El partido Alianza Lima vs Rebaza Acosta será transmitido EN VIVO a través de la señal de Latina TV (canal 2) para todo el territorio nacional en señal abierta. Asimismo, también podrá seguirse mediante sus plataformas digitales.
Entradas para Alianza Lima vs Rebaza Acosta
Las entradas para ver el partido Alianza Lima vs Rebaza Acosta se encuentran a la venta a través de la página web de Joinnus. Los precios son los siguientes:
- General Sur: S/ 25
- General Norte: S/ 25
- General Oriente: S/ 25
- General Occidente: S/ 25
- Sur Preferente: S/ 30
- Norte Preferente: S/ 30
- Oriente Preferente: S/ 45
- Occidente Preferente: S/ 45
Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley
- Fecha 1: Rebaza Acosta vs Alianza Lima | 18 de octubre | 6.30 p. m.
- Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima
- Fecha 3: Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Fecha 4: Deportivo Génesis vs Alianza Lima
- Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub-19
- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario
- Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka
- Fecha 11: Olva Latino vs Alianza Lima
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