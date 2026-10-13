Alianza Lima vs Rebaza Acosta: Fecha, hora y canal de debut blanquiazul en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima hará su gran debut en la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 ante Rebaza Acosta desde el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Conoce aquí el día, a qué hora y en dónde ver este emocionante partido por el inicio del campeonato de vóley peruano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley?

El debut de Alianza Lima Vóley ante Rebaza Acosta por la primera jornada de la Liga Peruana será el domingo 18 de octubre de 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

El partido entre Alianza Lima y Rebaza Acosta está programado para disputarse a las 6.30 p. m. (hora peruana) desde el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

Alianza Lima y Rebaza Acosta jugarán por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley

El duelo entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, correspondiente al estreno en la Liga Peruana de Vóley, podrá verse en vivo a través de la transmisión exclusiva de Latina TV (canal 2), que está disponible por señal abierta. Asimismo, también podrá seguirse en sus plataformas digitales.

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27