Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos, fechas y rivales

Universitario de Deportes quiere hacer historia en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 y conquistar el título por primera vez, por lo que ya tiene definido el fixture de partidos que deberá afrontar para alcanzar ese objetivo. Conoce aquí la programación de ‘Las Pumas’ en el campeonato peruano de voleibol.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027:

Universitario disputará 11 encuentros en la fase inicial de todos contra todos. En la primera jornada, las dirigidas por Francisco Hervás se medirá con Deportivo Soan y cerrará la última fecha frente a Club Universidad San Martín. Estos son los demás partidos:

Fecha 1: Universitario vs Deportivo Soan

Fecha 2: Universitario vs Deportivo Wanka

Fecha 3: Universitario vs Olva Latino

Fecha 4: Universitario vs Rebaza Acosta

Fecha 5: Universitario vs Regatas Lima

Fecha 6: Universitario vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 7: Universitario vs Deportivo Géminis

Fecha 8: Universitario vs Alianza Lima

Fecha 9: Universitario vs Atlético Atenea

Fecha 10: Universitario vs Perú Sub-19

Fecha 11: Universitario vs San Martín

Una vez concluida esta fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, Universitario de Deportes disputará la segunda etapa si consigue ubicarse entre los ocho mejores equipos. En esa instancia, la competencia avanzará por eliminación hasta definir a los dos conjuntos que jugarán la gran final.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Plantel de Universitario de Deportes Vóley

Centrales: Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Sarah Evaristo

Puntas: Angélica Bustamante, Cielo Balcázar, Karla Ortiz, Aixa Vigil

Armadoras: Lucía Magallanes, Seleisa Elisaia, Taya Beller, Ingrid Herrada

Opuestas: Catherine Flood, Maluh Oliveira, Fátima Villafuerte, Daniela Muñoz

Líberos: Estrella Bustamante, Mirian Patiño

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 arrancará el sábado 17 de octubre de 2026, jornada en la que todos los clubes, entre ellos Universitario de Deportes, harán su estreno en esta temporada.