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Perú vs Argentina EN VIVO por Final del Sudamericano de Vóley Sub-19: a qué hora juegan y dónde ver

Sigue EN VIVO el partido de Perú vs Argentina por la gran final del Sudamericano de Vóley Sub 19 desde Maracaibo, Venezuela, vía YouTube.

Diego Medina
Perú vs Argentina EN VIVO por la Final del Sudamericano de Vóley Sub 19.
Perú vs Argentina EN VIVO por la Final del Sudamericano de Vóley Sub 19. | Foto: Composición LÍBERO | CSV
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Momento de hacer historia para la selección peruana de vóley sub 19 en la Final del Sudamericano que se lleva a cabo en Maracaibo, Venezuela. Las 'Matadorcitas' se verán cara a cara ante la escuadra de Argentina este domingo 11 de octubre en un horario aún por definir, con la transmisión de Vóley Zone TV en Youtube.

Perú venció a Brasil y clasificó a la final del Sudamericano de Vóley Sub 19.

PUEDES VER: Perú venció 3-2 a Brasil y clasificó al Mundial de Vóley Sub 19 2027: 'Matadorcitas' van por el título

La selección peruana de vóley Sub 19 se alista para disputar la gran final del Sudamericano 2026, luego de protagonizar una destacada campaña. Las dirigidas por Martín Escudero terminaron invictas en la fase de grupos, tras vencer a Chile, Venezuela y Uruguay, resultados que les permitieron quedarse con el primer lugar de su serie. En semifinales, las deportistas nacionales dieron un nuevo golpe al derrotar por 3-2 a Brasil, uno de los principales candidatos al título, y sellaron su clasificación a la definición del campeonato continental.

Más allá de la posibilidad de conquistar el título sudamericano, Perú ya aseguró su clasificación al Mundial de Vóley Sub 19 de 2027, uno de los grandes objetivos del equipo nacional. Cabe señalar que la sede de la próxima Copa del Mundo de la categoría todavía no ha sido definida, por lo que las 'Matadorcitas' buscarán primero celebrar en el ámbito continental antes de enfocarse en el desafío mundialista.

Perú vs Brasil

Perú venció 3-2 a Brasil por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 19.

¿Cuándo juega Perú vs Argentina por la final del Sudamericano de Vóley Sub 19?

La final del Sudamericano de Vóley Sub 19 entre Perú vs Argentina se llevará a cabo el domingo 11 de octubre en Maracaibo, Venezuela. Ambas escuadras han dado todo de sí y ya consiguieron su boleto a la Copa del Mundo, pero ahora van por la gloria continental.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por la final del Sudamericano de Vóley Sub 19?

Este definición por el título del Sudamericano de Vóley Sub 19 entre peruanas y argentinas aún no tiene horario definido, pero se estima que inicie desde las 8.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas en Caracas).

¿Dónde ver Perú vs Argentina por la final del Sudamericano de Vóley Sub 19?

El duelo entre Perú y Argentina por el Sudamericano de Vóley Sub-19 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través del canal de YouTube de Voley Zone TV. Además, Diario Líbero ofrecerá una cobertura digital gratuita con todos los detalles del encuentro y el punto a punto para seguir cada incidencia del compromiso.

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley sub 19

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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