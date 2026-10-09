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Perú vs Brasil EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19
Las selecciones de Perú vs Brasil se enfrentan EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19, este sábado 10 de octubre.
Perú terminó líder del Grupo A en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19 2026 y ahora enfrentará a Brasil en las semifinales de la competición internacional, con el fin de conseguir uno de los tres boletos al Mundial de la categoría. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión oficial para que no te pierdas del emocionante partido de la selección peruana.
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La Bicolor clasificó a esta instancia con puntaje perfecto tras haber derrotado a Chile, Venezuela y Uruguay, quedándose con nueve puntos y la cima de su zona. Por su parte, Brasil accedió a ‘semis’ al quedar en la segunda casilla del Grupo B, ya que venció a sus similares de Bolivia y Ecuador, pero perdió ante Argentina en el último encuentro. De esta manera, ambas selecciones disputarán el encuentro para ganarse un cupo a la gran final del torneo.
La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano.
¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19?
Te brindamos el horario según tu país de residencia para que no te pierdas el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19:
- Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
- Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina: 6.00 p. m.
- México y Centroamérica: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19 EN VIVO?
El partido entre Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE por el Sudamericano de Vóley Sub-19 contará con transmisión por el canal de YouTube Voley Zone TV. De igual forma, podrás seguir el punto por punto mediante la cobertura totalmente online y gratuita del Diario Líbero.
Lista de convocadas de la selección peruana de vóley Sub-19
- Nicole Ayala
- Camila Monge
- Brenda Quiroz
- Marcela Manrique
- Grace Zutta
- Tamara Galdós
- Galilea Fuentes
- Antonella Tello
- Camila Alfaro
- Kiara Lazo
- Kayra Ruiz
- Catalina Romero
- Nahir Cueva
- Vania Adrianzén
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