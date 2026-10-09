Perú vs Brasil EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19

Perú terminó líder del Grupo A en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19 2026 y ahora enfrentará a Brasil en las semifinales de la competición internacional, con el fin de conseguir uno de los tres boletos al Mundial de la categoría. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión oficial para que no te pierdas del emocionante partido de la selección peruana.

La Bicolor clasificó a esta instancia con puntaje perfecto tras haber derrotado a Chile, Venezuela y Uruguay, quedándose con nueve puntos y la cima de su zona. Por su parte, Brasil accedió a ‘semis’ al quedar en la segunda casilla del Grupo B, ya que venció a sus similares de Bolivia y Ecuador, pero perdió ante Argentina en el último encuentro. De esta manera, ambas selecciones disputarán el encuentro para ganarse un cupo a la gran final del torneo.

La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19?

Te brindamos el horario según tu país de residencia para que no te pierdas el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19:

Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina: 6.00 p. m.

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19 EN VIVO?

El partido entre Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE por el Sudamericano de Vóley Sub-19 contará con transmisión por el canal de YouTube Voley Zone TV. De igual forma, podrás seguir el punto por punto mediante la cobertura totalmente online y gratuita del Diario Líbero.

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley Sub-19