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Perú vs Brasil EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19

Las selecciones de Perú vs Brasil se enfrentan EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19, este sábado 10 de octubre.

    Francisco Esteves
    Perú vs Brasil EN VIVO.
    Perú vs Brasil EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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    Perú terminó líder del Grupo A en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19 2026 y ahora enfrentará a Brasil en las semifinales de la competición internacional, con el fin de conseguir uno de los tres boletos al Mundial de la categoría. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión oficial para que no te pierdas del emocionante partido de la selección peruana.

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    La Bicolor clasificó a esta instancia con puntaje perfecto tras haber derrotado a Chile, Venezuela y Uruguay, quedándose con nueve puntos y la cima de su zona. Por su parte, Brasil accedió a ‘semis’ al quedar en la segunda casilla del Grupo B, ya que venció a sus similares de Bolivia y Ecuador, pero perdió ante Argentina en el último encuentro. De esta manera, ambas selecciones disputarán el encuentro para ganarse un cupo a la gran final del torneo.

    Selección Peruana, Sudamericano de Vóley Sub-19

    La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano.

    ¿A qué hora juega Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19?

    Te brindamos el horario según tu país de residencia para que no te pierdas el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19:

    • Perú, Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
    • Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
    • Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina: 6.00 p. m.
    • México y Centroamérica: 3.00 p. m.
    • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.00 p. m.
    • España: 11.00 p. m.

    ¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub-19 EN VIVO?

    El partido entre Perú vs Brasil EN VIVO ONLINE por el Sudamericano de Vóley Sub-19 contará con transmisión por el canal de YouTube Voley Zone TV. De igual forma, podrás seguir el punto por punto mediante la cobertura totalmente online y gratuita del Diario Líbero.

    Lista de convocadas de la selección peruana de vóley Sub-19

    • Nicole Ayala
    • Camila Monge
    • Brenda Quiroz
    • Marcela Manrique
    • Grace Zutta
    • Tamara Galdós
    • Galilea Fuentes
    • Antonella Tello
    • Camila Alfaro
    • Kiara Lazo
    • Kayra Ruiz
    • Catalina Romero
    • Nahir Cueva
    • Vania Adrianzén
    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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