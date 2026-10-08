Perú vs Uruguay EN VIVO por Sudamericano de Vóley Sub 19: a qué hora juega y dónde ver la fecha 3

La selección peruana de vóley se enfrentará este viernes 9 de octubre ante su similar de Uruguay por el Campeonato Sudamericano Sub 19. Tras disputar su debut ante Chile, las dirigidas por el profesor Martín Escudero se preparan para su tercer partido por el Grupo A del certamen continental que se lleva a cabo en Venezuela. A continuación, revisa la programación completa del cotejo que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay por el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19?

El duelo entre las selecciones de Perú y Uruguay está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Apunte ubicado en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. A continuación, repasa el horario en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs Uruguay por Sudamericano de Vóley Sub 19?

El encuentro entre las 'Matadorcitas' y las uruguayas será transmitido EN VIVO ONLINE por el canal de YouTube Voley Zone TV. De igual forma, podrás seguir el punto por punto mediante la cobertura gratuita del Diario Líbero.

Perú venció 3-1 a Chile por el Sudamericano de Vóley Sub 19 / Foto: FPV - Federación Peruana de Vóley

Previa del Perú vs Uruguay por Sudamericano de Vóley Sub 19

El conjunto peruano llega a este compromiso tras debutar con el pie derecho en el Sudamericano, al vencer por 3-1 a Chile en la fecha 1 del certamen, mientras que las ‘Charrúas’ sufrieron una dura caída al perder por un contundente 3-0 frente a Venezuela.

Vale precisar que, previo a este compromiso, Perú se medirá HOY jueves 8 de octubre ante Venezuela, mientras Uruguay buscará redimirse ante las chilenas.

Todos los equipos afrontan este certamen con la misión de conseguir uno de los tres boletos disponibles para el Mundial 2027, por lo que cada partido será clave en la lucha por alcanzar la clasificación a la cita mundialista.

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley Sub 19