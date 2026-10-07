Canal confirmado para ver Universitario vs Sancor Seguros Vôlei por la 'Noche de las Pumas'

Universitario de Deportes se prepara para una jornada especial con la presentación de su equipo femenino de vóley en la denominada 'Noche de las Pumas'. Como parte de este evento, la escuadra crema se medirá ante Sancor Seguros Vôlei de Brasil, en un partido que servirá como antesala a su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Los hinchas merengues ya pueden conocer todos los detalles para seguir este esperado encuentro y el canal que tendrá a su cargo la transmisión.

¿Dónde ver Universitario vs Sancor Seguros Vôlei?

El partido Universitario vs Sancor Seguros Vôlei podrá verse EN VIVO por TV Perú, señal abierta que corresponde al Canal 7. De esta manera, los seguidores de las 'Pumas' tendrán una alternativa de acceso gratuito para acompañar la presentación del conjunto crema y su esperado duelo internacional ante el elenco brasileño.

¿Cómo ver TV Perú EN VIVO, Universitario vs Sancor Seguros Vôlei?

Los aficionados podrán seguir la transmisión de TV Perú a través de la señal abierta, sintonizando el Canal 7 en territorio peruano. Asimismo, quienes prefieran verlo por internet pueden acceder a la señal digital de TV Perú mediante sus plataformas oficiales, por lo que existe una alternativa online para seguir el encuentro desde distintos dispositivos.

La 'Noche de las Pumas' será una fecha especial para Universitario de Deportes, pues el club presentará oficialmente a su plantel de vóley femenino que afrontará la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El duelo ante Sancor Seguros Vôlei representa una oportunidad para que el equipo crema se muestre ante sus hinchas y empiece a tomar ritmo competitivo antes de su esperado estreno en la nueva temporada.

Con esta presentación, Universitario busca generar expectativa entre sus seguidores y fortalecer el vínculo con su afición de cara a una nueva campaña. El enfrentamiento ante el conjunto brasileño será un choque clave que permitirá dar confianza en los seguidores para lo que será una larga temporada.