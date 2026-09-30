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Perú en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 2026: fixture, horarios y programación

Revisa el fixture de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 de Venezuela 2026, con horarios y dónde ver los partidos.

    Francisco Esteves
    Perú en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 2026.
    Perú en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 2026. | Foto: Composición Líbero.
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    Uno de los deportes que más fama tiene en el Perú es el vóley, siendo la segunda disciplina más querida por la hinchada luego del fútbol. Por ello, a continuación, te brindamos el fixture de la selección peruana, con los horarios y dónde ver cada uno de sus partidos en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 de Venezuela 2026, que se llevará a cabo en Maracaibo. No te pierdas ningún detalle.

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    La Bicolor buscará estrenarse con un triunfo en este importante torneo, el cual comenzará el próximo 7 de octubre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. Recordemos que el objetivo principal es obtener uno de los tres boletos que otorga el certamen para el Campeonato Mundial de Vóley Femenino Sub-19.

    Asimismo, vale precisar que la selección peruana forma parte del Grupo A del Sudamericano de Vóley, en donde comparte zona con Chile, Venezuela y Uruguay. Si avanza de fase enfrentará a uno de los integrantes del Grupo B, sector que está conformado por Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. Un total de ocho países luchan por la gloria continental.

    Perú en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19: fixture y horarios

    Estos son los partidos que jugará la selección peruana:

    • Perú vs Chile | Miércoles 7 de octubre - 5.00 p. m.
    • Perú vs Venezuela | Jueves 8 de octubre - 7.00 p. m.
    • Perú vs Uruguay | Viernes 9 de octubre - 3.00 p. m.
    Perú, Selección peruana, Sudamericano de Vóley Sub-19

    Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-19.

    ¿Dónde ver partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19?

    De acuerdo con la información oficial que se tiene al respecto, estos son los canales que pasarán todos los partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino Sub-19 de Venezuela 2026:

    • Voley Zone TV
    • Confederación Sudamericana de Voleibol
    • Federación Venezolana de Voleibol
    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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