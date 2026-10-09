Universitario Vóley vs Sancor Seguros Vôlei EN VIVO por la Noche de las Pumas 2026:

Una jornada para que la familia 'crema' disfrute a lo grande. Universitario se enfrenta a Sancor Seguros Vôlei de Brasil, en la denominada Noche de las Pumas 2026, evento que servirá para presentar en sociedad al plantel 'crema' que disputará la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Conoce todos los detalles de este evento que se realizará en Villa El Salvador.

¿Cuándo juega Universitario Vóley vs Sancor Seguros Vôlei?

El partido entre Universitario y Sancor Seguros Vôlei se juega viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario Vóley vs Sancor Seguros Vôlei?

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

México y Honduras: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario Vóley vs Sancor Seguros Vôlei?

El duelo de Universitario Vóley y Sancor Seguros Vôlei, así como toda la ceremonia de presentación, será transmitido por la señal de TV Perú, para todo el territorio nacional. Además, también puedes seguir el encuentro en Universitario TV, plataforma online oficial del elenco 'crema'.

Previa del Universitario vs Sancor Seguros Vôlei por la Noche de las Pumas 2026

Universitario de Deportes se alista para vivir su gran fiesta de presentación con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El conjunto estudiantil medirá fuerzas ante el Sancor Seguros Vôlei de Brasil en una jornada especial que se realizará en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde el cuadro crema exhibirá ante su afición al equipo con el que buscará el protagonismo nacional.

Para la presente campaña, la institución de Ate ha potenciado de manera importante su plantilla con la incorporación de refuerzos de jerarquía. Entre las caras nuevas destaca el regreso de la atacante brasileña Sarah Evaristo, sumada a las nacionales Ingrid Herrada y Claudia Palza. Asimismo, sobresalen los fichajes de Maricarmen Guerrero y Aixa Vigil, jugadoras de amplio recorrido que previamente también jugaron por Alianza Lima.

Universitario Vóley piensa en grande para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

A la llegada de estas incorporaciones se suma la continuidad de la columna vertebral que obtuvo la medalla de bronce la temporada anterior. Aquel tercer lugar representó la mejor figuración histórica del equipo desde su retorno a la máxima categoría del vóley peruano en la edición 2023-2024, por lo que la directiva apostó por mantener la estructura base como Miriam Patiño, Catherine Flood, Karla Ortiz, entre otras.

El elenco crema afrontará este choque de exhibición con un importante rodaje internacional a cuestas tras su reciente participación en la Copa Brasilia, en la capital del país de la samba. En dicho certamen, la escuadra merengue logró una destacada actuación al superar por 3-0 a Gerdau Minas en la fase de semifinales, cayendo posteriormente en la definición por el título en un ajustado partido de cinco sets (3-2).