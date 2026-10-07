Kiara Montes, capitana de Regatas, elogió a Alianza Lima tras derrota: "Gran equipo"

Regatas no pudo imponer condiciones ante Alianza Lima y cayó por 3-2 en la Noche Regatas 2026, evento de presentación del plantel chorrillano para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Tras el encuentro, Kiara Montes salió al frente y sorprendió al elogiar al plantel blanquiazul.

Kiara Montes, capitana de Regatas, elogió a Alianza Lima tras derrota

Durante una entrevista a ras de cancha con Latina TV, la capitana de Regatas Lima opinó sobre la dura derrota sufrida en su noche de presentación y no dudó en destacar la gran entrega de su equipo dentro del campo.

Kiara Montes sorprendió al dedicar palabras de elogio hacia Alianza Lima, al remarcar que es uno de los equipos más complicados de enfrentar, especialmente por el gran ritmo de competencia que ha adquirido tras medirse ante rivales de élite. Para la voleibolista, este factor terminó dándole una ventaja al conjunto blanquiazul durante el partido.

Regatas Lima cayó en su noche de presentación ante Alianza Lima

“Recién terminamos y les dije a las chicas que creo que hicimos un muy buen partido. Alianza Lima es un gran equipo, que llega con ritmo de competencia tras enfrentar a rivales muy preparados. Creo que ellas tenían una ventaja en ese aspecto”, señaló la talentosa voleibolista nacional.

Del mismo modo, Kiara Montes señaló que este resultado adverso servirá para evaluar su verdadero nivel y les permitirá afinar detalles de cara al inicio de la Liga Peruana de Vóley.

“Para nosotras era el primer partido ante un rival que nos exigía un poco más. Hicimos buenas cosas y hay que rescatar lo positivo, porque es un buen inicio de cara a la liga. También nos sirve para encontrarnos como equipo y detectar qué debemos mejorar. Queríamos ganar, por supuesto, pero creo que fue un buen comienzo”, concluyó.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley?

El inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley está programado para el sábado 17 de octubre. Por el momento, aún no se realiza el sorteo del fixture, por lo que no hay partidos programados. Sin embargo, los equipos ya vienen realizando sus presentaciones y continúan con sus entrenamientos para llegar al inicio de la mejor manera.