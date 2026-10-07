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Perú vs Venezuela por Sudamericano de Vóley Sub 19: ¿A qué hora juegan y dónde ver?
Conoce a qué hora y en dónde ver el partido de la selección peruana ante Venezuela por el Sudamericano de Vóley Sub 19.
La selección peruana enfrentará a Venezuela por la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano de Vóley sub-19 luego de ganar ante su similar chileno en la primera jornada. Conoce aquí cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante partido entre los combinados sudamericanos.
¿Cuándo juega Perú vs Venezuela Sudamericano de Vóley Sub 19?
Perú y Venezuela jugarán el jueves 8 de octubre desde el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, en la ciudad de Maracaibo. El recinto deportivo puede albergar hasta 2.000 aficionados.
¿A qué hora juega Perú vs Venezuela Sudamericano de Vóley Sub 19?
El partido entre la selección peruana y venezolana sub-19 empezará a las 7.00 p. m., hora de Perú, mientras que en Venezuela está previsto para las 8.00 p. m. A continuación, esta es la agenda para otros países:
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (viernes 9 de octubre)
¿Qué canal transmite el partido Perú vs Venezuela vóley?
El segundo partido de la selección de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026 será transmitido por el canal de YouTube Voley Zone TV. Además, podrás seguir EN VIVO el punto a punto mediante la cobertura online gratuita de Diario Líbero.
Partidos de Perú en el Sudamericano Sub-19 de Vóley
Estos serán los partidos que enfrentará la selección peruana de vóley sub-19 en este Sudamericano Venezuela 2026:
- Perú 3-1 Chile
- Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
- Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.
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