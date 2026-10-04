Además del objetivo de volver a ser campeón de la Liga 1 luego de tres años, en Alianza Lima tienen otros objetivos deportivos a nivel institucional, como la obtención del tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley al culminar la temporada 2026-2027 y para ello ha venido disputando una serie de amistosos tanto en Brasil como en nuestro país.

Sin embargo, más allá del buen plantel que ha conformado para la venidera campaña, lo cierto es que en las últimas horas surgió la información de que una voleibolista extranjera puede dejar el club y no ser más parte del equipo dirigido por Alejandro Schneider. Nos referimos a Taylor Fricano.

Taylor Fricano fue presenta en Alianza Lima Vóley

La estadounidense jugó en la Copa Brasil y fue presentada en la Noche Blanquiazul; pero usuarios detectaron que esta había borrado algunos elementos de su anuncio y aunque luego compartió algunos videos y fotos del evento en el Polideportivo Lucha Fuentes, lo cierto es que su continuidad no es del todo segura.

De acuerdo a la información del periodista Ricardo Burga, de Puro Vóley, Fricano puede tener una lesión que arrastra desde antes de enfundarse la camiseta del equipo victoriano, por la que incluso pudo haber sido operada.

“El tema no es que le haya pasado algo particular en el partido. Fricano vino operada a Lima, o habría venido operada, y tiene problemas en los meniscos. No es una lesión que haya sufrido en Alianza Lima, sino una condición con la que ya llegó. Al ser una lesión grave, y tras lo ocurrido en estos primeros cinco partidos, de los cuales solo jugó uno, se vio que no podía continuar”, dijo el comunicador en el programa 'Ataque Blanquiazul'.

Burga cree que esta lesión crónica podría desencadenar en su salida tras llegar a un acuerdo con el club, pero todavía no hay un pronunciamiento oficial ni de la opuesta ni tampoco de Alianza Lima Vóley sobre una resolución del vínculo.

“No sé cuáles habrían sido los términos, pero aparentemente también sería un acuerdo con la jugadora. Es una especulación, pero no continuaría por la lesión en la rodilla”, culminó.

¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

A falta de la confirmación y del sorteo del fixture, se conoció que la Liga Peruana de Vóley 2026-27 debe comenzar el próximo sábado 17 de octubre. Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.