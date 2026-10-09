El Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026 se sigue desarrollando en Zulia, Venezuela. La selección peruana viene cumpliendo una brillante campaña y suma dos victorias en el certamen, por lo que es líder de su grupo y cerrará su participación en esta instancia ante Uruguay. Revisa cómo van quedando las tablas de posiciones del certamen.

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Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19

Recordemos que de acuerdo al formato, avanzan a semifinales los dos primeros lugares de cada grupo.

Grupo A

Equipo PJ SG SP PTS 1. Perú 2 6 2 6 2. Venezuela 2 1 4 3 3. Chile 2 1 4 3 4. Uruguay 2 0 6 0

Partidos de la fecha 3

15.00 | Perú vs Uruguay

19.00 | Venezuela vs Chile

Grupo B

Equipo PJ SG SP PTS 1. Argentina 2 6 0 6 2. Brasil 2 6 1 6 3. Bolivia 2 1 6 0 4. Ecuador 2 2 0 0

Partidos de la fecha 3

13.00 | Bolivia vs Ecuador

17.00 | Brasil vs Argentina

PJ: Partidos jugadors, SG: set ganados, SP: set perdidos y PTS: puntos.

¿Dónde ver partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026?

Todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026 son transmitidos por el canal de YouTube Voley Zone TV. El acceso es completamente gratis, por lo que puedes acompañar a nuestras matadorcitas.