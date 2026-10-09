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Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 19 de Vóley: revisa en qué puesto se ubica Perú

El Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026 continúa en Zulia, Venezuela, donde la selección peruana destaca como líder de su grupo con dos victorias consecutivas.

    Wilfredo Inostroza
    Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19
    Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 | Composición: Líbero
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    El Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026 se sigue desarrollando en Zulia, Venezuela. La selección peruana viene cumpliendo una brillante campaña y suma dos victorias en el certamen, por lo que es líder de su grupo y cerrará su participación en esta instancia ante Uruguay. Revisa cómo van quedando las tablas de posiciones del certamen.

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    Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19

    Recordemos que de acuerdo al formato, avanzan a semifinales los dos primeros lugares de cada grupo.

    Grupo A

    EquipoPJSGSPPTS
    1. Perú2626
    2. Venezuela2143
    3. Chile2143
    4. Uruguay2060

    Partidos de la fecha 3

    • 15.00 | Perú vs Uruguay
    • 19.00 | Venezuela vs Chile

    Grupo B

    EquipoPJSGSPPTS
    1. Argentina2606
    2. Brasil2616
    3. Bolivia2160
    4. Ecuador2200

    Partidos de la fecha 3

    • 13.00 | Bolivia vs Ecuador
    • 17.00 | Brasil vs Argentina

    PJ: Partidos jugadors, SG: set ganados, SP: set perdidos y PTS: puntos.

    ¿Dónde ver partidos del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026?

    Todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 2026 son transmitidos por el canal de YouTube Voley Zone TV. El acceso es completamente gratis, por lo que puedes acompañar a nuestras matadorcitas.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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