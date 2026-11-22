Un ciervo irrumpió de forma inesperada en un Walmart de Mount Airy, Estados Unidos, y causó sorpresa entre clientes y trabajadores. El curioso episodio fue grabado por una testigo, quien posteriormente envió el video a WXII-TV.

Un ciervo fue captado en el interior de un Walmart de Mount Airy

El inesperado episodio fue presenciado por Destiny Penn y otros clientes que realizaban sus compras en Walmart de Mount Airy. La mujer grabó al ciervo mientras recorría los pasillos del supermercado, una escena inusual que sorprendió a los presentes.

Posteriormente, Penn compartió la grabación con WXII-TV para mostrar lo ocurrido dentro del establecimiento. Hasta el momento, se desconoce cómo logró ingresar el ciervo a la tienda.

¿Qué dijo Walmart sobre el ingreso del ciervo a la tienda?

Tras lo ocurrido, Walmart brindó una declaración a WXII-TV y confirmó que sus trabajadores intervinieron para retirar al animal sin que se registraran incidentes.

"Los empleados lograron sacar al ciervo de la tienda sin que se registraran heridos ni daños materiales. Agradecemos a nuestro equipo por ayudar a resolver este incidente de manera segura", señaló la compañía.

La empresa destacó la intervención de sus trabajadores y confirmó que el incidente terminó sin personas heridas ni daños materiales. La inesperada aparición del animal convirtió una jornada habitual de compras en una escena que sorprendió a los clientes de este Walmart en Estados Unidos.