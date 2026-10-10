Aixa Vigil, ex Alianza Lima, ilusionada con poder debutar en Universitario: "Ha sido un sueño"

Universitario de Deportes ya piensa en su participación en la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Una de las incorporaciones para esta campaña es Aixa Vigil, quien en su momento fue una de las estrellas de Alianza Lima. Precisamente, la voleibolista fue parte de la Noche de las Pumas y no dudó en expresar su emoción por jugar con las cremas.

Aixa Vigil, ex Alianza Lima, ilusionada con poder debutar en Universitario

Aixa Vigil llegó a Universitario con el objetivo de potenciar el plantel y luchar por su primer título en la Liga Peruana de Vóley. Por lo pronto, la talentosa voleibolista ya recibió el cariño de los hinchas durante la Noche de las Pumas 2026, evento en el que se presentó oficialmente al equipo.

Tras el amistoso ante Sancor Seguros Vôlei, la jugadora conversó con los medios a ras de cancha y no ocultó su emoción por debutar con el equipo de sus amores. Además, reafirmó el cariño que siente por la institución crema y recordó que es hincha desde pequeña.

Aixa Vigil es hincha confesa de Universitario de Deportes

“Piel chinita, súper feliz, emocionada porque, como he dicho, he sido hincha toda mi vida. No imaginé que iba a llegar a este momento, pero muy feliz y siento mucha emoción, estoy muy agradecida”, señaló.

Del mismo modo, Aixa Vigil indicó que jugar con la camiseta de Universitario representa el cumplimiento de uno de sus sueños deportivos. Sin embargo, dejó en claro que todavía tiene mucho camino por recorrer y que buscará seguir creciendo como voleibolista para destacar con el equipo crema.

“Sí, ha sido un sueño, ha sido una parte del sueño, porque quiero seguir un poco más con este equipo y si es así mucho mejor”, complementó la voleibolista nacional.

Aixa Vigil destacó la pretemporada de Universitario Vóley

Por otro lado, Aixa Vigil remarcó la gran jerarquía de los rivales que han enfrentado en su pretemporada, pero señaló que Sarco Seguros Vóley ha sido de los más complicados. “Sí, hemos jugado con equipos súper importantes, pero creo que el equipo de Brasil ha sido difícil porque son jugadoras muy grandes”, concluyó.