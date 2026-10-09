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Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: rivales, cuándo juega y dónde ver

Alianza Lima ya conoce su camino para conseguir el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Conoce el fixture confirmado de las blanquiazules para esta nueva temporada.

Angel Curo
Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 | Composición: Líbero
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Alianza Lima afronta el desafío de conquistar el tetracampeonato nacional en la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘íntimas’, dirigidas por el técnico Alejandro Schneider, ya conocen su camino en la primera fase del campeonato y buscarán mantener su dominio para volver a celebrar un título junto a sus hinchas.

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Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Este es el fixture confirmado de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley. Uno de los encuentros más esperados será el clásico ante Universitario, programado para la fecha 8. Por su parte, los duelos frente a Regatas Lima y San Martín se disputarán en las jornadas 2 y 5, respectivamente.

  • Fecha 1: Rebaza Acosta vs Alianza Lima
  • Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Fecha 3: Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
  • Fecha 4: Deportivo Génesis vs Alianza Lima
  • Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
  • Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea
  • Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub-19
  • Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario
  • Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka
  • Fecha 11: Olva Latino vs Alianza Lima
Alianza Lima, Liga Peruana de Vóley

El plantel de Alianza Lima que peleará por el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Por el momento, aún no se confirma el día para cada una de las jornadas. Sin embargo, la Liga Peruana de Vóley 2026/27 está programada para dar inicio el sábado 17 de octubre. Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Los encuentros de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley se podrán sintonizar EN VIVO mediante la transmisión exclusiva de Latina TV (canal 2), disponible por señal abierta. Del mismo modo, se podrán visualizar por sus plataformas digitales.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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