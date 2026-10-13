Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1

Comienza la pasión de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-27 este fin de semana con vibrantes encuentros desde el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. A continuación, conoce la programación, dónde ver los partidos y otros detalles de este inicio de torneo que ya conquista a millones de hogares peruanos.

Programación fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de octubre

14.45 | Club Atenea vs Olva Latino

17.00 | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

19.00 | U. San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Domingo 18 de octubre

14.15 | Equipo Perú vs Deportivo Wanka

16.30 | Regatas Lima vs Deportivo Géminis

18.30 | Rebaza Acosta vs Alianza Lima

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-27 serán transmitidos por Latina, ya sea en su señal de televisión en señal abierta, app o internet.

Liga Peruana de Vóley 2026-27: todo lo que debes saber

Este sábado 17 de octubre se dará inicio a una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-27, teniendo como escenario principal las instalaciones del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En esta temporada, un total de 11 clubes buscarán alzarse con el máximo galardón nacional y obtener el cotizado boleto al Sudamericano de Clubes 2027, destacando la presencia de Alianza Lima como vigente tricampeón, junto a escuadras como Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Club Deportivo Soan, Olva Latino y Deportivo Wanka.

Una de las grandes novedades reglamentarias y estratégicas promovidas por la Federación Peruana de Vóley para este torneo es la inclusión de la selección peruana sub-19 dentro de la competencia oficial. Esta iniciativa busca otorgarle un mayor rodaje y ritmo de juego a las jóvenes promesas de la categoría, preparándolas para afrontar con mejor nivel los retos y torneos internacionales en representación del país.

Asimismo, la competición marcará un hito tecnológico en el ámbito local al implementar el sistema de video challenge desde la fecha inaugural. A diferencia de certámenes pasados donde solo se utilizaba en la etapa final, ahora se contará desde el primer día con la misma tecnología empleada en los Juegos Olímpicos y la Liga de Naciones de Vóley, medida orientada a reducir sensiblemente los errores arbitrales y garantizar la justicia deportiva en cada punto.

Liga Peruana de Vóley 2026-27 comienza este sábado 17 de octubre

En lo que respecta al formato de juego, la estructura del campeonato mantendrá la esencia de las ediciones anteriores. La primera fase se disputará bajo el sistema de todos contra todos a lo largo de 11 jornadas consecutivas, instancia en la que participará el cuadro patrio juvenil antes de dar paso a las etapas definitorias de la liga.

Posteriormente, los 10 mejores equipos clasificados de la etapa inicial avanzarán a la segunda ronda conservando su puntaje acumulado para enfrentarse nuevamente entre sí. Finalmente, las ocho mejores instituciones ubicadas en la tabla general conseguirán su pase a los play-offs, donde medirán fuerzas en las llaves de cuartos de final, semifinales y la gran definición por el título de la temporada.