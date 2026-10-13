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Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley: Fecha, hora y canal del debut crema

Universitario de Deportes y Deportivo Soan jugarán por el debut de la Liga Peruana de Vóley. Conoce cuándo, a qué hora y en qué canal ver este emocionante partido.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal del Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley
Fecha, hora y canal del Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes iniciará su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 midiéndose ante Deportivo Soan en la primera jornada del campeonato, en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador. Aquí te contamos la fecha, la hora y el canal en el que podrás seguir este atractivo encuentro deportivo.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027:

PUEDES VER: Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos, fechas y rivales

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley?

El debut de Universitario Vóley frente a Deportivo Soan en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley está programado para el sábado 17 de octubre de 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Soan está previsto para las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario se enfrentará a Deportivo Soan por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Universitario se enfrentará a Deportivo Soan por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley

El encuentro de Universitario vs Deportivo Soan, correspondiente al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, se podrá ver en directo mediante la cobertura exclusiva de Latina TV (canal 2), disponible en señal abierta. Además, también estará accesible a través de sus plataformas digitales.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

  • Fecha 1: Universitario vs Deportivo Soan | sábado 17 de octubre a las 5.00 p. m.
  • Fecha 2: Universitario vs Deportivo Wanka
  • Fecha 3: Universitario vs Olva Latino
  • Fecha 4: Universitario vs Rebaza Acosta
  • Fecha 5: Universitario vs Regatas Lima
  • Fecha 6: Universitario vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha 7: Universitario vs Deportivo Géminis
  • Fecha 8: Universitario vs Alianza Lima
  • Fecha 9: Universitario vs Atlético Atenea
  • Fecha 10: Universitario vs Perú Sub-19
  • Fecha 11: Universitario vs San Martín
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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