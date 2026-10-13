Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley: Fecha, hora y canal del debut crema

Universitario de Deportes iniciará su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 midiéndose ante Deportivo Soan en la primera jornada del campeonato, en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador. Aquí te contamos la fecha, la hora y el canal en el que podrás seguir este atractivo encuentro deportivo.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley?

El debut de Universitario Vóley frente a Deportivo Soan en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley está programado para el sábado 17 de octubre de 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Soan está previsto para las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario se enfrentará a Deportivo Soan por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley

El encuentro de Universitario vs Deportivo Soan, correspondiente al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, se podrá ver en directo mediante la cobertura exclusiva de Latina TV (canal 2), disponible en señal abierta. Además, también estará accesible a través de sus plataformas digitales.

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27