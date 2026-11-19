Alianza Lima recibió una sensacional noticia a poco de que se termine el año, a tal punto que generó una profunda alegría entre todos sus hinchas. Resulta que el Comité de Control le dio la razón a los blanquiazules y ahora marchan en la segunda casilla de la tabla de posiciones. Te contamos todos los detalles de lo que está sucediendo.

Mientras el plantel comandado por Pablo Guede se prepara para las finales de la Liga 1, donde todavía no conoce a su rival, los aficionados andan pendientes de las demás disciplinas en las que compite la institución de sus amores. Una de ellas es la Liga Peruana de Vóley 2026/27, torneo en el que las íntimas están luchando por conseguir el histórico tetracampeonato.

Resulta que, por la fecha 2 del certamen, Alianza Lima derrotó 3-2 a Regatas Lima en el Polideportivo de Villa El Salvador; sin embargo, poco después las celestes hicieron un reclamo alegando que las blanquiazules habían alineado a cuatro extranjeros durante el cuarto set del partido. Detalle que va contra el reglamento de la competición. No obstante, para alegría de Matute, la resolución fue a su favor.

El Comité de Control de la Liga Peruana de Vóley declaró infundada la impugnación presentada por Regatas Lima y ratificó la resolución del Comité de Reclamos. Con ello, las de La Victoria mantendrán su puntaje intacto en la tabla de posiciones y permanecerán en la segunda casilla . Aunque, pronto puede perder tal puesto porque adelantaron su partido de la sexta jornada. Esto porque dentro de poco jugarán el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima mantendrá su puntaje.

¿Cuándo juega Alianza Lima el Mundial de Clubes?

Alianza Lima comenzará su participación internacional el próximo 8 de diciembre, y acá te brindamos su fixture completo: