A falta de conocer a su rival y si previamente tendremos semifinales, Alianza Lima se alista para disputar la final por el título de la Liga 1. Para conquistar el campeonato nacional, los blanquiazules necesitan recuperar a sus principales armas y no puede faltar Paolo Guerrero, quien viene recuperándose satisfactoriamente de una lesión que lo tiene alejado de las canchas desde hace varios meses.

Se sabe que el '34' está cumpliendo la última etapa de su recuperación para superar completamente el desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, que no le ha permitido jugar un partido oficial desde el pasado 29 de agosto, en la derrota ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva.

En este contexto, Luis Aguiar, exfutbolista uruguayo que también pasó por el cuadro victoriano, opinó sobre el aporte del 'Depredador' en las próximas definiciones ante Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo, los equipos que pugnan por el título del Torneo Clausura mientras los victorianos esperan desde el balcón.

Luis Aguiar con camiseta de Alianza Lima en 2017

“Paolo Guerrero, por algo fue Paolo Guerrero y creo que puede perfectamente ser decisivo en una final y, aparte, aportar toda la experiencia que tiene dentro de una cancha. Para mí debería ser un plus y creo que el cuidado más grande lo va a tener que tener el equipo rival”, dijo el popular 'Canario' en diálogo con el programa 'Lo Bueno, lo malo y lo feo'.

Recordemos que el ‘charrúa’ jugó en Alianza Lima en 2017, temporada en la que fue campeón nacional y fue la figura del equipo. Además, tuvo un breve paso por el 2020, donde no llegó a tener la trascendencia que mostró en su primera etapa.

La experiencia europea de Luis Aguiar

Además de jugar en diferentes equipos de su país como Nacional, Peñarol o Liverpool de Montevideo, Luis Aguiar también militó en clubes de Portugal como el Sporting Braga y Sporting Lisboa. Además, pasó por el Dinamo Moscú de Rusia, Vitória de Brasil y San Lorenzo de Almagro en Argentina.