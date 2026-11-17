Esta semana termina el Torneo Clausura para Alianza Lima, que querrá hacerlo de la mejor manera para prepararse para los playoffs de la competición. Ante este panorama, los íntimos recibirán la visita de FC Cajamarca, por lo que los dirigidos por Pablo Guede buscarán el triunfo ante su gente. Sin embargo, se conoció información muy valiosa con respecto a Paolo Guerrero, y el delantero tendría todo para poder regresar a las canchas.

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¿Alianza Lima podrá contar con Paolo Guerrero ante FC Cajamarca?

Video: L1 Max

De acuerdo con la información de la periodista Analú Rodríguez durante la emisión del programa L1 Max, el 'Depredador' podría tener minutos ante Cajamarca, esto debido a que ha mejorado bastante bien de la lesión que arrastraba. Sin embargo, se aclaró que no iniciaría el compromiso.

“Me dicen que es una posibilidad que Paolo pueda llegar para el fin de semana. ¿Esta semana? Ah, mira, parece que llega. Es decir, tendría minutos, al menos para empezar. De repente no arrancaría como titular y podría hacerlo Ramos, pero Paolo podría llegar. Ha mejorado un montón. Sí, me dicen que puede llegar. Ha mejorado mucho, ya realiza trabajos casi a la par del grupo. Si Guede lo considera, lo puede poner”.

De esta manera, el delantero estará presente para este encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura, aunque también dependerá de cómo vea el partido Pablo Guede para decidir si colocarlo o no.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, se jugará este sábado 21 de noviembre, a las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El encuentro será transmitido por la señal de L1 MAX y vía streaming por Liga 1 Play.